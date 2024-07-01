林右昌未受邀出席轉運站啟用 謝國樑理由遭質疑

基隆市長謝國樑今天談及前基隆市長林右昌未受邀出席基隆城際轉運站啟用典禮時說，是考量林右昌黨務身分「沒有那麼適合」；基隆市議員張顥瀚說，無黨務身分的前立委也未受邀。

在民主進步黨秘書長林右昌於基隆市長任內開工的轉運站上午啟用，但林右昌未獲邀出席。

林右昌昨天透過社群網站臉書（Facebook）表示，2020年4月20日他在大頂棚第1根鋼柱立柱儀式上許願並簽下「基地昌隆、基礎永固」，那時工程進度約19％；2022年12月25日他卸任前，工程進度達99.7％。

林右昌說，謝國樑雖沒邀他出席啟用典禮，心中仍充滿喜悅，轉運站就像他的的孩子，誠心誠意祝福轉運站未來運作圓滿順暢。

謝國樑上午出席啟用記者會，接受媒體聯訪表示，考量林右昌有黨務身分，與交通設施開幕稍微比較沒有那麼適合，基隆市政府邀交通部和相關部會等工作伙伴參加。

不過，曾任林右昌市府時代秘書的民進黨籍基隆市議員張顥瀚告訴中央社記者，市政建設不應分黨派和職位，林右昌催生轉運站，啟用典禮最應邀林右昌出席，謝國樑應該是怕林右昌出席，大家熱烈感謝林右昌，才刻意不邀。

此外，張顥瀚說，除林右昌，前民進黨籍立法委員蔡適應過去幾年也積極為轉運站奔走，蔡適應目前沒任何職務，謝國樑也沒邀蔡適應，謝國樑說法根本不攻自破。

謝國樑表示，轉運站興建過程雖經歷一些波折，還有過去工程留下的種種缺失，但市府積極改善，總算在引頸期盼下讓轉運站啟用。

他說，轉運站匯集52條路線，包含19條國道公路客運及33條市區公車，現在大家可在舒服空間等候往台北市方向國道客運，往外走到公車亭就可轉乘市區公車，也可透過地下道街舞空間轉乘火車，不用再忍受日曬雨淋。

謝國樑表示，轉運站興建經費總計新台幣7.36億元，感謝交通部公路局大力支持補助及協力廠商合作完成艱難重要工程。