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花蓮石雕家遠赴芬蘭駐村創作 藝術連結國際情誼

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮石雕藝術家林立仁（右），偕同也是石雕家的創作夥伴鄭詠鐸（左），今天出發芬蘭展開駐村石雕創作。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮石雕藝術家林立仁（右），偕同也是石雕家的創作夥伴鄭詠鐸（左），今天出發芬蘭展開駐村石雕創作。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮有石頭故鄉的美名，縣府支持石雕藝術家創作，今年首度與芬蘭勞塔瓦拉（Rautavaara）市政府合作，推出創作駐村交流計畫。石雕家林立仁以東方五行為概念，提案「榮Prosperity」，獲得駐村資格，今天起遠赴芬蘭展開1個半月創作，盼以藝術連結台、芬兩地情誼。

花蓮擁有豐富礦脈資源，在1970、1980年代大理石工業興盛，帶動石雕藝術創作風潮，文化局自1995年起舉辦「國際石雕藝術季」，與各國石雕家交流，今年與芬蘭勞市政府合作，推出「芬蘭石雕創作駐村交流計畫」。

文化局表示，駐村計畫在我國駐芬蘭代表處代表張秀禎，與勞市市長Mikko Kärnä推動下，由縣府提送縣內石雕藝術家參與徵選的設計圖稿、模型，經勞市府舉辦市民投票，決選出駐村創作者，最後由石雕家林立仁的創作計畫「榮Prosperity」脫穎而出。

林立仁說明創作計畫想法，「榮Prosperity」以東方五行「金、木、水、火、土」，為構成萬物主要元素的概念，作品下方的蛋形中蔓延出5條分枝，旋繞於頂點中心會合，象徵五行能量的匯聚，構築出中空堅固的結構，虛與實互相依持、相生相剋，底座如大地能量源頭，萬物吸取天地精華，蓬勃生長繁榮昌盛。

文化局表示，駐村交流計畫由縣府支應25萬元費用，提供石雕家與創作夥伴的交通費，勞塔瓦拉市則負責駐村當地的食宿、石材及交流活動等。

林立仁今天至8月15日偕同創作夥伴鄭詠鐸，出發芬蘭駐村石雕創作，經當地取材完成的作品預計放在勞市中心，供市民與遊客欣賞，傳遞來自花蓮的祝福。

文化局 芬蘭 花蓮

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