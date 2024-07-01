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克服疫情缺工、原物料上漲 礁溪首座多功能社福大樓落成啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所以自有財源1.5億元，包括購地及興建，首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所以自有財源1.5億元，包括購地及興建，首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供

寸土寸金的宜蘭礁溪市區受到早期都市規劃影響，缺乏公共大樓室內空間，鄉公所以1.5億元自有財源興建首座「多功能社會福利大樓」，期間克服疫情缺工及原物料上漲等不利因素，今天落成啟用，提供鄉民方便活動空間，更有鄰近3個社區發展協會進駐。

礁溪鄉近年來發展迅速，溫泉區大樓林立，很難找到大面積公有空地，鄉公所為籌建多功能社會福利大樓，107年以5710萬元向國防部購買土地，接著進行規劃設計，但受到疫情及原物料上漲影響，導致監造設計、專案管理及營建工程多次流標，也使得興建經費增至9千多萬元，工程111年6月開工，日前完工。

「多功能社會福利大樓」位於礁溪鄉化龍街，當地有溫泉，距離市區也近，建築基地300多坪，4個樓層的使用面積近700坪，興建經費加上購地費用，鄉公所總共投入1.5億元，以公所自有財源興建的公共建設而言，這棟社福大樓算是數一數二的大工程。

室內使用空間的規劃上，1樓是會議、視聽休閒及展覽等多元活動空間使用，2樓主要做為老人長期照顧服務，3樓與4樓是大忠村、大義村及六結村的社區發展協會及守望相助隊空間。

今天包括鄉民代表會主席游見璋、代表及村長、社區理事長等人歡欣參與啟用儀式，居民也前來見證這座大樓落成啟用及鄉政建設成果。

鄉長張永德表示，隨著礁溪鄉蓬勃發展，提供居民活動空間大不易，所幸106年向軍方撥用土地，自107年上任積極推動並克服缺工、缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，感謝代表會全力支持通過預算，才有今日的落成啟用，公所未來會與社區善用這座大樓，成為推動社福的新地標。

克服缺工缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供
克服缺工缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供
克服缺工、缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供
克服缺工、缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今天落成啟用。圖／鄉公所提供
克服缺工缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，使得礁溪鄉首座多功能社會福利大樓能夠落成啟用。圖／鄉公所提供
克服缺工缺料、原物料價格上漲、流廢標等挑戰，鄉公所感謝代表會支持通過預算，使得礁溪鄉首座多功能社會福利大樓能夠落成啟用。圖／鄉公所提供

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