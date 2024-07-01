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台東民政處長酒後言行失序 林宏義自請處分

中央社／ 台東縣1日電

台東縣民政處長林宏義6月27日晚間酒後返家途中疑似發酒瘋，與民眾口角衝突，警方到場處理；林宏義今天說，自我檢討並自請處分，對失序行為公開向大眾道歉。

有民眾在地方臉書社群「就是愛台東」貼出一段影片，指控疑為台東民政處長，喝醉酒、發酒瘋、假冒警察，在花蓮一信隨便亂栽贓民眾是詐騙、騷擾民眾，民眾只好報警處理，還對警察咆哮嗆警察、耍官威。

在影片中的男子講話顛三倒四，不斷重複「你講話講清楚」、「你現在講好」等話語；現場女警勸說喝醉酒就回家休息。

林宏義今天接受中央社記者電話訪問表示，6月27日晚間和朋友聚餐，結束後走路回宿舍途中在銀行門口階梯坐著休息，當天言行因酒醉已不記得了，後來是家人載回家。

林宏義說，自己過去是警察出身，退休轉任公職，可能比較有正義感，也可能因「職業病」，看見民眾提款，口氣不好說了過當的話，並不認識對方，感到很抱歉；會自我檢討、自請處分。

縣府表示，當事人已口頭報告過程，並自請處分，相關懲處待調查釐清。

警方指出，6月27日晚間近10點，接獲台東市更生路花蓮ˊ第一信用合作社台東分社前方發生酒客糾紛，派員前往排解。雙方沒有肢體衝突，員警到場後通知家屬將林宏義帶回休息，過程單純。

台東 花蓮 警察

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