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最美火車站多良站整修開園 盼重現往日榮景

中央社／ 台東縣1日電

被譽為最美麗火車站的台東多良火車站，經封園整修後，今天重新開園，不過可能因宣傳不夠，到訪的遊客並不多；園區攤商盼望大家來玩、賞美景，重現往日榮景。

已經廢站的多良火車站，背山面海，擁有無敵海景，被譽為最美火車站，但因園區內攤位老舊、動線混亂，以及相關設備不足，太麻里鄉公所今年2月封園施作攤販區設備改善工程，目前園區內還有部份設施仍在施工，正門暫封改由後門出入。

陳姓攤商說，封園半年多終於重新開園，可能宣傳還不夠，今天人潮並不多，希望遊客快來觀光旅遊。

位於南迴公路上的台鐵多良火車站，民國81年10月啟用，因當地民眾使用率低，台鐵考量營運成本，於95年1月1日裁撤，列車不再停靠。

不過，因多良火車站遠眺太平洋，海天一色美麗景色，在裁撤後成為鐵道迷的私房景點，被譽為「最美的火車站」，吸引許多遊客前來一睹風采，成為南迴最夯的景點，據鄉公所統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每年平均吸引逾20萬人次造訪。

多良 景點 火車站

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