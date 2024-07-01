台東縣一級主管酒後遭控耍官威 當事人致歉：已自請處分

台東縣府民政處長林宏義今年2月甫上任，6月27日晚間酒後與民眾發生衝突，員警獲報到場處理，通知家屬將人載回家。事後當事人在社群媒體發布影片，並指責林喝醉酒發酒瘋，假冒警察栽贓民眾詐騙。

林宏義說，他是警察出身，看見民眾領錢比較敏感，不過詳細過程沒有記得很清楚，對於自已酒後脫序行為感到非常抱歉，已自請處分。

6月27日晚間近10點，警方接獲台東市更生路花蓮第一信用合作社台東分社前方發生酒客糾紛，派員前往排解。警方表示，雙方沒有肢體衝突，員警到場後通知家屬將林姓男子帶回休息，過程單純。

昨晚有人在地方臉書社群「就是愛台東」PO出一段影片，指控疑為民政處長喝醉酒、發酒瘋、騷擾民眾，並假冒警察在花蓮一信隨便亂栽贓民眾是詐騙。警察到場後，還咆哮嗆警察、耍官威。

在影片中的男子講話顛三倒四，不斷重複「你講話講清楚」、「你現在講好」等上對下言語。現場女警勸說，要求林喝醉酒就回家休息。

林宏義說，當天晚上那天有餐敘，結束聚會後走路回宿舍，因走累了在銀行前台階休息，因為自己以前當過警察，看見民眾領錢很久比較有警覺心，可能說話口氣造成民眾誤會，不過詳細過程記不太清楚，後來警察請兒子來載他回家，未跟對方發生肢體衝突。