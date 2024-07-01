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花蓮石雕家林立仁傳達東方五行 芬蘭駐村創作交流

中央社／ 花蓮縣1日電

推廣花蓮在地石雕藝術特色，縣府首度與芬蘭勞塔瓦拉市政府合作，花蓮石雕家林立仁以東方五行概念的「榮Prosperity」作品獲選，偕同夥伴鄭詠鐸，今天赴芬蘭駐村創作。

花蓮縣文化局發布訊息表示，此次駐村交流計畫由花蓮縣政府與芬蘭勞塔瓦拉（Rautavaara）市政府主辦，花蓮縣文化局與台灣駐芬蘭代表處承辦，感謝駐芬蘭代表處代表張秀禎與勞塔瓦拉市長Mikko Kärnä聯繫推動。

花蓮縣政府提送具有豐富國際石雕創作經驗的石雕藝術家們參與徵選，包括設計圖稿、模型，經由勞塔瓦拉市辦理市民投票決選出駐村創作者，最後由林立仁所提的作品「榮Prosperity」獲選。

「榮Prosperity」以東方五行概念，金、木、水、火、土為構成萬物的主要元素，以作品下方蛋形中蔓延出五條分枝，旋繞於頂點中心會合，象徵五行能量的匯聚，構築出中空堅固的結構，虛與實互相依持，相生相剋，底座如大地能量源頭，萬物吸取天地精華，蓬勃生長繁榮昌盛。

林立仁將在勞塔瓦拉市當地取材，自7月1日至8月15日現場創作完成後，將這件嶄新又深具意義的作品，安置在勞塔瓦拉市政府廣場，供市民和遊客欣賞，藉藝術品傳遞來自花蓮的祝福。

花蓮縣文化局說明，林立仁獲花蓮縣政府支應創作費新台幣25萬元及交通費，另由勞塔瓦拉市負責駐村當地食宿、石材及交流活動，盼透過駐村創作，將花蓮的石雕文化與國際友人交流，並以藝術能量連結兩地珍貴情誼。

文化局 芬蘭 花蓮

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