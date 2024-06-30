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花蓮市貓頭鷹公園迎暑假人潮 明起休園5天消毒保養

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市進貓頭鷹公園成為親子假日好去處，市公所考量暑假期間使用人數大幅增加，於7月1日至5日休園養護及環境消毒。圖／花蓮市公所提供
花蓮市進貓頭鷹公園成為親子假日好去處，市公所考量暑假期間使用人數大幅增加，於7月1日至5日休園養護及環境消毒。圖／花蓮市公所提供

花蓮市進豐生活園區的貓頭鷹公園，在2年前啟用後成為親子假日好去處，經常有許多小朋友遊玩。市公所考量暑假期間使用人數會大幅增加，於7月1日至5日休園，進行設施養護及環境消毒工作，確保遊戲場域安全與衛生，將於7月6日重新開放。

花蓮市公所於3年前，在進豐生活園區興建貓頭鷹公園，不僅是市內首座半戶外親子遊樂場所，同時結合周邊圖書館兒童館，為2至6歲的小朋友打造專屬遊戲空間。

由於貓頭鷹公園設施豐富，有貓頭鷹造型的溜滑梯、盪鞦韆、轉轉椅、毛毛蟲座椅及草皮小山丘等，啟用後受到多數兒童的喜愛，是家長帶小孩放電的地方，每到假日園區能見到人潮，是市區大獲好評的親子遊憩空間。

隨著暑假的到來，市公所考量貓頭鷹公園使用人數將大幅增加，但園區的設備屬半戶外通透形式，還有部分場域為幼兒攀爬使用，因此7月1日至5日將休園展開設施保養工作，包括清潔電扇、地板、遊樂設施等，另外還有全場域的殺毒殺菌作業等。

花蓮市長魏嘉彥表示，貓頭鷹公園保養休園5天暫不對外開放，市公所已在公園出入口處張貼公告，確保民眾知道休園訊息，提醒家長養護期間勿接近施工區，鄉親的配合有助市公所順利完成清潔消毒工作，期待7月6日園區再次開放時，能與市民朋友享受乾淨、安全的遊戲場地。

隨著暑假的到來，花蓮市公所考量貓頭鷹公園使用人數將大幅增加，因此於7月1日至5日將休園展開設施保養工作。圖／花蓮市公所提供
隨著暑假的到來，花蓮市公所考量貓頭鷹公園使用人數將大幅增加，因此於7月1日至5日將休園展開設施保養工作。圖／花蓮市公所提供

花蓮 親子 貓頭鷹

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