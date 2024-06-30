飛碟來了？台東夜空白色發光體爆炸成火球 東管處長這麼說

台東天際昨晚出現不明發光拖曳物體劃過夜空，時間不到40秒，最後疑似爆炸後消失無蹤。東管處都歷部落4K即時攝影及台東縣府南橫埡口攝影機都有拍下同樣畫面，引發網友熱議。東管處長林維玲昨晚將畫面PO上網尋求天文迷解答，網友留言五花八門，有人說是「飛碟」，也有人懷疑是中國發射的火箭。林維玲說，發文後至今未獲得明確答案。

從都歷遊客中心及南橫埡口即時影像中觀看發現，昨晚台東夜空滿天星斗，8點04分左右，右邊天際突然出現一個發光體，它拖著長長尾巴慢慢從右上方進入畫面中心，數秒後出現疑似爆炸亮光後消失無蹤。

觀光局東部海岸風景區管理處長林維玲說，昨晚天際出現的不明物體好像是流星帶著很長的尾巴，外觀感覺比較圓，速度也比以前看見的火箭殘骸或流星速度慢一點，最後還有小爆炸，顏色由白轉紅色，她個人懷疑可能是衛星殘骸。

畫面曝光後，台東縣府解釋為大氣層墜落物。網友熱議說，「這個發光體沒到地面就燒沒了，不知道會不會是中國發射的火箭殘骸」，「會不會是小行星擦過」，甚至有人說是「外星人」、「飛碟」，也有人戲稱，當下「只想趕快許願」，希望有專家解惑。