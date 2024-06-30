以工代賑「芥菜種子」將助人能量化為習得商品 陪伴災民重生

403強震讓花蓮受災嚴重，基督教芥菜種會深入花蓮關懷受創家庭並提供支持性服務，近期推出融結合花蓮土鳳梨酥及部落婦女走作編織帶商品，訴求「以工代賑」，為振興花蓮經濟助一臂之力，盈餘作為花蓮社區需要者的訓練、培力及收入所用。

4月3日那天，花蓮發生921之後規模最大的地震，芥菜種會等民間團體第一時間也援助花蓮，提供收容及關懷，也發放急難救助金及生活物資，社工團隊兵分多路，深入社區訪視受災戶，芥菜種會執行長李肇家說，「先讓災民們安心，才能幫助他們想以後的路」，是團隊投入災區服務的信念。

隨著災區生活逐漸穩定，經濟振興成為下一道難題。花蓮仰賴觀光業，家住太魯閣山腳下的單親媽媽小蔡扶養5個孩子，一大家子生計，靠她在飯店工作收入勉強維持，其中2個孩子是芥菜種會認養童。地震發生後，遊客不來，太魯閣封園，飯店暫停營業，她頓失收入來源，社工兩度前往探視關懷，發給慰問金，也鼓勵她復業前先到習藝所參與「以工代賑」計畫，度過經濟危機。

李肇家指出，芥菜種會總會辦公室在新北三重，幾乎全台各縣市皆設有社區家庭服務據點，將受助對象稱為「社區需要者」，給予尊重、避免標籤化。其中花蓮習藝所屹立在新城鄉北埔村一甲子，是陪伴花蓮人60年的助人場域，403地震後再一次譜寫愛人助人的故事，不僅與在地組織合作提供受助民眾舒壓按摩服務，社工們也隨時關心災民適應情況，透過交流引導受災者釋放心理壓力。