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以工代賑「芥菜種子」將助人能量化為習得商品 陪伴災民重生

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
芥菜種會推出習得商品，結合花蓮土鳳梨酥及部落婦女走作編織帶商品，主打「以工代賑」，要幫助花蓮從震後困境中重拾力量。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會推出習得商品，結合花蓮土鳳梨酥及部落婦女走作編織帶商品，主打「以工代賑」，要幫助花蓮從震後困境中重拾力量。記者王慧瑛／攝影

403強震讓花蓮受災嚴重，基督教芥菜種會深入花蓮關懷受創家庭並提供支持性服務，近期推出融結合花蓮土鳳梨酥及部落婦女走作編織帶商品，訴求「以工代賑」，為振興花蓮經濟助一臂之力，盈餘作為花蓮社區需要者的訓練、培力及收入所用。

4月3日那天，花蓮發生921之後規模最大的地震，芥菜種會等民間團體第一時間也援助花蓮，提供收容及關懷，也發放急難救助金及生活物資，社工團隊兵分多路，深入社區訪視受災戶，芥菜種會執行長李肇家說，「先讓災民們安心，才能幫助他們想以後的路」，是團隊投入災區服務的信念。

隨著災區生活逐漸穩定，經濟振興成為下一道難題。花蓮仰賴觀光業，家住太魯閣山腳下的單親媽媽小蔡扶養5個孩子，一大家子生計，靠她在飯店工作收入勉強維持，其中2個孩子是芥菜種會認養童。地震發生後，遊客不來，太魯閣封園，飯店暫停營業，她頓失收入來源，社工兩度前往探視關懷，發給慰問金，也鼓勵她復業前先到習藝所參與「以工代賑」計畫，度過經濟危機。

李肇家指出，芥菜種會總會辦公室在新北三重，幾乎全台各縣市皆設有社區家庭服務據點，將受助對象稱為「社區需要者」，給予尊重、避免標籤化。其中花蓮習藝所屹立在新城鄉北埔村一甲子，是陪伴花蓮人60年的助人場域，403地震後再一次譜寫愛人助人的故事，不僅與在地組織合作提供受助民眾舒壓按摩服務，社工們也隨時關心災民適應情況，透過交流引導受災者釋放心理壓力。

習藝所結合「習得」社企助人品牌，擴大以工代賑模式，為需要者創造工作機會，讓社區需要者能自立助人。近期推出以花蓮鳳梨為原料的土鳳梨酥搭配部落婦女手作編織帶鑰匙圈，「原粹好禮－土鳳梨酥禮盒」近期上架， 擅長編織的婦人秋鳳說「在編織過程將心中感謝化為祝福，傳遞到需要的人手中」，讓支持她不斷創作的動力。購買連結https://lihi1.com/MgTzg

花蓮原民婦人手作編織帶鑰匙圈，小巧細緻。記者王慧瑛／攝影
花蓮原民婦人手作編織帶鑰匙圈，小巧細緻。記者王慧瑛／攝影
花蓮原民婦人手作編織帶鑰匙圈，小巧細緻。記者王慧瑛／攝影
花蓮原民婦人手作編織帶鑰匙圈，小巧細緻。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會花蓮習藝所結合「習得」社企助人品牌，擴大以工代賑模式，為需要者創造工作機會，讓社區需要者能自立助人。圖／芥菜種會提供
芥菜種會花蓮習藝所結合「習得」社企助人品牌，擴大以工代賑模式，為需要者創造工作機會，讓社區需要者能自立助人。圖／芥菜種會提供
土鳳梨酥的原料是使用花蓮在地農產，多層次的酸甜口感及纖細果肉，呈現質樸的天然滋味。圖／芥菜種會提供
土鳳梨酥的原料是使用花蓮在地農產，多層次的酸甜口感及纖細果肉，呈現質樸的天然滋味。圖／芥菜種會提供
芥菜種會推出習得商品，結合花蓮土鳳梨酥及部落婦女走作編織帶商品，主打「以工代賑」，要幫助花蓮從震後困境中重拾力量。記者王慧瑛／攝影
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地震 花蓮 鳳梨酥

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