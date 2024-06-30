天災有感 和平村吾谷子部落同意蘇花安

0403地震後，蘇花公路災損嚴重多次落石、土石流，花蓮秀林鄉和平村吾谷子部落昨晚重啟蘇花安計畫和平至和中段部落諮商同意投票，具投票資格的183戶中，有過半數的97戶出席、96戶贊成，僅1戶反對，壓倒性通過。但仍須隔鄰的克尼布部落也投票同意，和平至和中段才算過關。

蘇花公路安全提升計畫3路段，目前僅剩花蓮和平到和中段2個關係部落還未同意，計畫延宕一年後，吾谷子部落主動請求蘇花改工程處再辦說明會，並決定昨晚舉辦諮商同意投票，經地方大力催票，出席戶數超過一半，同意票獲壓倒性勝利。

在居民投票時，台9線蘇花公路和平段、舊蘇花台9丁線和平隧道都因大雨發生坍方，造成南下交通阻斷，有居民得知後說，還好有來投同意票。

吾谷子部落會議主席胡瑞祥說，部落孩子、居民每天往返和平上課、上班，一天少說走3、4趟，但一下大雨、地震路就坍，讓部落居民很有感。這條路不只關係部落，全台的人都要經過，村民有共識，為了下一代決定重啟部落會議，很高興能夠通過，也會跟克尼布部落溝通希望支持。

蘇花改工程處處長李宗仁表示，部落諮商同意是工程能否發包的依據，因B段涉及兩個關係部落，在吾谷子同意後，還要全力爭取克尼布點頭，接下來會拜訪部落會議主席與村長，並再度辦說明會，全力爭取支持。

此外，蘇花安已進入環評程序，正針對環評委員意見修正，預計下月將第二次環評審查資料送到環境部。