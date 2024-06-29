基隆八斗高中橄欖球隊勇奪U-18國手選拔賽冠軍 入選國家代表隊

基隆市八斗高中橄欖球隊日前勇奪U-18亞洲青年7人制橄欖球錦標賽國手選拔賽冠軍，不僅會有多位橄欖球隊的選手入選國家代表隊，教練也入選國家代表隊教練團，是學校自101年改制以來獲得的第一座大型盃賽的全國冠軍。

成軍27年的八斗高中橄欖球隊員，不論颳風、下雨都照樣在泥濘地上奔跑、打滾，練習全力拚戰的衝勁，曾培育多位優秀的國手，去年在全國橄欖球錦標賽勇奪國中組全國亞軍，今年更加亮眼。

八斗高中校長許文璋說，這次的選拔賽起初並不受外界看好，選手們歷經預賽打敗四所高中後，在四強賽和冠軍賽都是從落後打到領先並奪冠，靠的是選手永不放棄的精神，教練的沙盤推演和關鍵時候的提醒，是全國選拔賽冠軍的關鍵。這些體育班的孩子更能透過這次的冠軍幫助升學，師生都與有榮焉。

教育處指出，基隆橄欖球運動專項發展逐年蓬勃，今年度起完善橄欖球運動的三級銜接，由德和國小、八斗高中及暖暖高中國中部和八斗高中撐起橄欖球人才培育，三校橄欖球隊都獲教育部體育署核定基層選手訓練站培訓計畫。

市府也為八斗高中爭取到選手重訓室的重新鋪設經費55萬元及增購捲收地墊56萬元，完善的場地和設備。