強降雨致坍方泥流南下交通受阻 蘇花路廊晚間急封路
花蓮縣秀林鄉今天傍晚下起大雨，台9線和平段土石坍滑、台9丁蘇花舊線和中到和仁路段的明隧道，也因上方泥流流入，南下交通受阻。公路局晚間緊急宣布，受強降雨影響，蘇花路廊和中至崇德路段晚間8時後只出不進，施工人員已引導受困車輛離開，待雨勢稍緩再公告開放通行。
中央氣象署今天下午針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，蘇花公路山區路段下午開始下雨，晚間5時30分雨量變大，晚間6時左右雨勢變大，一直到晚間近7時，蘇花公路和平段147.6公里及147.9公里處，兩處發生邊坡土石坍滑，此外，蘇花舊路的台9丁線61.2公里處的和平隧道，因泥流阻斷，影響南下交通。
公路局東區養護工程分局晚間表示，蘇花路廊和中至崇德路段發生大豪雨，台9線148公里處附近及台9丁61.2里處，發生坍方落石及土石泥流，搶修機具已在現場，採即坍即清，但降雨持續，考量用路人行車安全，台9線148.8k~165.7k及台9丁線60.2k~63.9k晚間8時只出不進。
公路局表示，台9丁線和平隧道路段有部分車輛因南下阻斷受困，現場施工人員已經引導，從蘇花改中仁隧道南下線離開。後續將視天候狀況，並與氣象局聯繫確認後，再公告開放通行的時間。
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