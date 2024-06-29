路又坍...花蓮吾谷子部落重啟投票同意蘇花安

花蓮縣秀林鄉和平村吾谷子部落被強震後蘇花公路落石嚇到，今晚重啟蘇花安和平至和中段部落諮商同意投票，具投票資格的183戶中，有過半數的97戶出席、96戶贊成，僅1戶反對，全案通過。但仍須隔鄰的克尼布部落也投票同意，和平至和中段才算過關。

「蘇花公路安全提升計畫」共3路段，沿線經過7個關係部落，其中A段宜蘭東澳到南澳、C段花蓮和仁到崇德，都已依據原住民族基本法等規定，召開部落會議投票通過，但B段的和平到和中段，地方雜音較多，去年吾谷子和克尼布兩個關係部落相繼開會，因出席戶數未達2分之1門檻，雙雙宣告流會。

延宕一年後，0403地震後，蘇花公路災損嚴重，和平段多次落石、土石流，吾谷子部落主動請求蘇花改工程處再辦說明會，並決定今晚舉辦諮商同意投票，經地方大力催票，到晚間7時許出席戶數超過一半，正式投開票，開票結果，同意票獲得壓倒性勝利。

在居民投票時，台9線蘇花公路和平段、舊蘇花台9丁線和平隧道都因大雨發生坍方，造成南下交通阻斷，有居民得知後說，還好有來投同意票。

吾谷子部落會議主席胡瑞祥說，部落孩子、居民每天往返和平上課、上班，一天少說走3、4趟，但一下大雨、地震路就坍，像昨天又下大雨，就有一點落石，讓部落居民很有感。這條路不只關係部落，全台的人都要經過，村民有共識，為了下一代決定重啟部落會議，很高興能夠通過，也會跟克尼布部落溝通希望支持。

蘇花改工程處處長李宗仁表示，部落諮商同意是工程能否發包的依據，因B段涉及兩個關係部落，在吾谷子同意後，還要全力爭取克尼布點頭，接下來會拜訪部落會議主席與村長，並再度舉辦說明會，全力爭取支持。