大暴雨致土泥溢流和平隧道 蘇花路廊南下交通受阻
花蓮縣秀林鄉今天傍晚下起大雨，台9線和平段土石坍滑，仍可雙向通行；不過，台9丁蘇花舊線和中到和仁路段的明隧道，因上方泥流流入，影響南下交通，目前暫時中斷，工程單位正在清理，預估需要2個小時，將引導南下車輛改走蘇花改中仁隧道。
中央氣象署今天下午針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，蘇花公路山區路段下午開始下雨，晚間5時30分雨量變大，一直到晚間近7時，蘇花公路和平段147.6公里及147.9公里處，兩處發生邊坡土石坍滑，幸好因為該路段較寬廣為雙向4線道，仍可雙向通行。
不過，蘇花舊路的台9丁線61.2公里處的和平隧道，因泥流阻斷，影響南下交通。
公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，蘇花改中仁隧道因施工改善路面，目前封閉南下隧道，南下車輛必須改走台9丁線和中到和仁路段，但今天晚間大雨，造成這條路段的明隧道上方泥流流入，阻斷南下交通。
南澳工務段預估約需2小時清除，目前正移置原本封閉中仁隧道的交維設施，在排除台9丁的泥流時，先由施工人員引導南下車輛改走回蘇花改中仁隧道。
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