影／基隆暖暖親水季今起噴水到8月31日 大小朋友衝水幕消暑

基隆暖暖親水季由市長謝國樑啟動，吸引許多大小朋友前來享受全身噴水的樂趣，很多人衝水幕戲水消暑，一直到至8月31日止。

今年的基隆親水季活動主題是「暖暖遇見你」，民眾除可到暖暖親水公園戲水，還可參加相關活動，深入體驗暖暖文史風情。暑假期間規畫一系列豐富多元的活動，有自然生態踏訪、歷史文化巡禮、特色美食分享、親子手作同樂等，各活動場次名額有限，歡迎盡速向區公所報名。

市長謝國樑主持開幕，他說，市府最近也持續盤點更多公共空間，包括寵物公園以及親水空間等，等到有進度時就會向市民們分享，市府會努力打造更多室內外的親子空間，與市民朋友共享。