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影／基隆暖暖親水季今起噴水到8月31日 大小朋友衝水幕消暑
基隆暖暖親水季由市長謝國樑啟動，吸引許多大小朋友前來享受全身噴水的樂趣，很多人衝水幕戲水消暑，一直到至8月31日止。
今年的基隆親水季活動主題是「暖暖遇見你」，民眾除可到暖暖親水公園戲水，還可參加相關活動，深入體驗暖暖文史風情。暑假期間規畫一系列豐富多元的活動，有自然生態踏訪、歷史文化巡禮、特色美食分享、親子手作同樂等，各活動場次名額有限，歡迎盡速向區公所報名。
市長謝國樑主持開幕，他說，市府最近也持續盤點更多公共空間，包括寵物公園以及親水空間等，等到有進度時就會向市民們分享，市府會努力打造更多室內外的親子空間，與市民朋友共享。
暖暖區公所提醒市民，親水季期間親水公園噴水設施於上午9點30分至11點、下午4點至5點30分開放，每周一、五進行清潔及換水作業暫停開放。請民眾多加利用大眾交通工具前往，開車的民眾，可將車輛停放水源橋下收費停車場再徒步前往，詳細活動內容及最新訊息請洽暖暖區公所網站及臉書粉絲專頁。
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