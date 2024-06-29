快訊

金曲紅毯／安迪帥兒Marz23入圍歌王 媳婦低胸黑禮服襯完美身形太辣

誇口「對標」輝達、股價曾破1300元 這家陸廠如今下市了

極樂監獄生活？囚犯與女獄官牢房內翻雲覆雨 錄影嗨喊「創造歷史」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾（左三），今天代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出千萬日圓善款賑災。記者王燕華／攝影
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾（左三），今天代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出千萬日圓善款賑災。記者王燕華／攝影

日本傳奇名媛、印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾今天到花蓮，代表捐出1000萬日圓給花蓮賑災，她與花蓮縣長徐榛蔚交流災害應變經驗，大讚災民收容中心有像帳篷一樣的隔間，保護災民隱私，非常厲害，日本這部分落後台灣。

黛薇．蘇卡諾在日本東京出生，原名根本七保子，19歲結識訪問日本的印尼第一任總統蘇卡諾，22歲結婚，成為蘇卡諾的第四任妻子。黛薇40歲時，丈夫病逝獄中，她一度移居美國紐約，後來決定返回日本定居，現以「黛薇夫人」的暱稱活躍於日本社交圈。

今年84歲的黛薇夫人，不辭辛勞今天專程從日本搭機來台，代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出千萬日圓（折合台幣約202萬元），指定救助0403地震災害，協助災民重建家園，由花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁接待。

黛薇夫人說，日本311大地震時，在最快速度得到台灣民眾善心捐款，讓她非常感動，因此花蓮發生地震，也想幫忙。

她對花蓮0403地震的災民收容所非常有興趣，表示自己3個月前曾到日本能登大半島地震災區探視，發現地震後過了好幾個月，災民還住在體育館，用簡陋紙箱隔開，沒有冷氣、暖氣，也沒有隱私，非常辛苦，看到花蓮的收容所有像帳篷一樣的隔間，還排得很整齊，直呼非常厲害。

徐榛蔚解釋，黛薇夫人所說的帳篷是福慧隔間，與福慧床都由慈濟基金會研發，採用回收的寶特瓶、塑膠製成。花蓮縣府應變中心與慈濟一直保持密切合作，平時就會演練，若災害發生，縣府與鄉鎮市公所、民間慈善團體會第一時間結合，應變中心一開設，收容中心就啟動，而福慧床等物品平時在避難場所就有準備。

聽到徐榛蔚的說明，黛薇夫人頻頻點頭，大讚緊急狀態下還有這麼好的設施安置災民，非常厲害，日本是地震大國，卻沒有這樣的準備，「這部分落後台灣了」。

慈濟福慧隔屏在這次花蓮0403地震時，對安置災民發揮很大效用。圖／取自慈濟基金會網站
慈濟福慧隔屏在這次花蓮0403地震時，對安置災民發揮很大效用。圖／取自慈濟基金會網站
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾（左二）今天拜訪花蓮縣政府捐款賑災，對於花蓮縣震後收容中心設備相當有興趣，大呼好厲害。記者王燕華／攝影
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾（左二）今天拜訪花蓮縣政府捐款賑災，對於花蓮縣震後收容中心設備相當有興趣，大呼好厲害。記者王燕華／攝影
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾，今天代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出善款。記者王燕華／攝影
印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾，今天代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出善款。記者王燕華／攝影

地震 日本 花蓮

延伸閱讀

台鐵撞土石流脫軌 花蓮縣長哽咽問卓榮泰「東部人有什麼路可走？」

花蓮需要一條安全的路…新自強號撞落石釀9傷 徐榛蔚喊話中央：正視東部交通

台鐵新自強號撞土石流脫軌！司機手骨折、9人受傷 徐榛蔚赴新城站關切乘客

推廣原民文化、行銷觀光 徐榛蔚4日率團出訪夏威夷

相關新聞

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

日本傳奇名媛、印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾今天到花蓮，代表捐出1000萬日圓給花蓮賑災，她與花蓮縣長徐榛蔚交流災害應變經驗...

影／基隆暖暖親水季今起噴水到8月31日 大小朋友衝水幕消暑

基隆暖暖親水季由市長謝國樑啟動，吸引許多大小朋友前來享受全身噴水的樂趣，很多人衝水幕戲水消暑，一直到至8月31日止。

暑假住房兩樣情南部熱花蓮慘 縣府重磅活動陸續登場

暑假展開，花蓮觀光仍受地震影響，即使住房補助等措施相繼推出，7月平均住房率約兩成多，旅宿業者認為對交通的疑慮是主要原因。...

影／基隆暖暖親水季開幕 謝國樑開幕後即離去

基隆暖暖親水季今天起跑，基隆市長謝國樑與國民黨立委林沛祥等民代一起出席開幕式，不少大小朋友也一起前來玩水消暑，謝國樑表示...

震後賞鯨慘兮兮 花蓮業者配合7月1一上路農粉幣加碼促銷

「花蓮振興農粉幣」將於7月1日上路，每張面額250元。震後生意慘淡的賞鯨業者共同推促銷優惠，農粉幣全額折抵再付299元就...

影／台東最美地景藝術在這裡 遊客驚呼：真的是綠色小鴨

台東縣鹿野鄉公所旁一塊稻米田近日意外很夯，原來稻田裡有一座天然的地景裝置藝術作品，這作品猶如1隻鴨頭，從任何角度看栩栩如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。