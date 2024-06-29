日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

日本傳奇名媛、印尼前第一夫人黛薇．蘇卡諾今天到花蓮，代表捐出1000萬日圓給花蓮賑災，她與花蓮縣長徐榛蔚交流災害應變經驗，大讚災民收容中心有像帳篷一樣的隔間，保護災民隱私，非常厲害，日本這部分落後台灣。

黛薇．蘇卡諾在日本東京出生，原名根本七保子，19歲結識訪問日本的印尼第一任總統蘇卡諾，22歲結婚，成為蘇卡諾的第四任妻子。黛薇40歲時，丈夫病逝獄中，她一度移居美國紐約，後來決定返回日本定居，現以「黛薇夫人」的暱稱活躍於日本社交圈。

今年84歲的黛薇夫人，不辭辛勞今天專程從日本搭機來台，代表無國界友誼協會（AMITIÉ SANS FRONTIÈRES）拜訪花蓮縣政府，捐出千萬日圓（折合台幣約202萬元），指定救助0403地震災害，協助災民重建家園，由花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁接待。

黛薇夫人說，日本311大地震時，在最快速度得到台灣民眾善心捐款，讓她非常感動，因此花蓮發生地震，也想幫忙。

她對花蓮0403地震的災民收容所非常有興趣，表示自己3個月前曾到日本能登大半島地震災區探視，發現地震後過了好幾個月，災民還住在體育館，用簡陋紙箱隔開，沒有冷氣、暖氣，也沒有隱私，非常辛苦，看到花蓮的收容所有像帳篷一樣的隔間，還排得很整齊，直呼非常厲害。

徐榛蔚解釋，黛薇夫人所說的帳篷是福慧隔間，與福慧床都由慈濟基金會研發，採用回收的寶特瓶、塑膠製成。花蓮縣府應變中心與慈濟一直保持密切合作，平時就會演練，若災害發生，縣府與鄉鎮市公所、民間慈善團體會第一時間結合，應變中心一開設，收容中心就啟動，而福慧床等物品平時在避難場所就有準備。