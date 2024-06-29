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台東熱氣球嘉年華7/1暖場 光雕結合無人機展演

中央社／ 台東縣29日電

台灣國際熱氣球嘉年華將於7月6日台東鹿野高台登場，縣府7月1日辦光雕音樂會暖場，將由500架無人機排列成QRcode條碼，現場掃描參加活動，有機會獲得官方限定版熱氣球小球。

台東縣府指出，熱氣球光雕音樂會暖場活動，將由高人氣HELLO KITTY熱氣球與台東天后宮媽祖球帶領福利熊與愛心球等7顆熱氣球演出，三麗鷗家族角色布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿等，也加入無人機展演陣容。

台東縣府指出，熱氣球光雕結合500架次無人機展演，將推出全台首見「無人機QRcode條碼」，在鹿野高台上空以無人機形成可掃描的QRcode條碼，民眾用手機掃描後，有機會獲得官方限定版熱氣球小球，詳情可至官網查詢。

台灣國際熱氣球嘉年華將於7月6日至8月19日在台東鹿野高台登場。縣府呼籲民眾可於車站搭乘接駁車、台灣好行縱谷鹿野線班次或共乘計程車；自行開車民眾可於民間停車場或商家消費折抵停車。

台東 熱氣球嘉年華 音樂會

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