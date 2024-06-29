林鴻忠憑國外所學 推動催生羅東林業文化園區

過去職稱為林務局羅東林區管理處處長的林鴻忠，曾在管理處服務長達32年，他曾憑藉國外所學，成功將羅東林場規劃完成為羅東林業文化園區，是園區百年風華的重要推手。

今年76歲的林鴻忠過去的求學階段歷經當時的宜蘭農校及屏東農專、中興大學與研究所，所專研都是森林相關科系。除了學有專精之外，他更考取高考。這位宜蘭子弟，在1970年被派到舊太平山的「加羅山」工作，從此就與山林結下不解之緣。

林鴻忠最初從技術員當起，在山區育苗、造林、測量、森林調查等工作，雖辛苦且遠離家園，但他卻是甘之如飴、樂在其中。

因他工作認真負責，深獲主管與同事肯定與賞識，又歷經副技師、工作站主任，羅東林管處相關課長與祕書，之後到當時的花蓮林管處接任副處長，進而高升中央到當時的林務局擔任育樂課長，最後於羅東林管處擔任處長，2013年初退休。

林鴻忠42年的公職生涯，除專精在林業單位，其中更有32年都在羅東林業文化園區。

在擔任林務局育樂課長期間，林鴻忠規畫「社區林業」、「國家步道」、「環境解說」、「生態旅遊」、「自然保育」林業5大發展方向，並且以「讓林業走出去，民眾走進來」的理念，全國走透透，贏得80多個社區熱烈的回響。

除了具備傳統造林專業，林鴻忠也曾短暫前往美國研究，學習到當時較為先進的林業教育保存、推廣及傳承等較為先進的管理理念，更在花蓮林管處任職時將美國所學，起草規劃林田山林業文化園區，雖之後被調回宜蘭羅東工作，但留下來的規畫書後來也順利推動。

林鴻忠回鄉擔任羅東林管處長之後，同樣以「林業文化園區」為概念，也就是森林生態的原則要把持，在經營森林時要考慮民眾的需求、環境價值；所經營出來的森林也要健康、多樣、生產與永續，並成功將羅東林場規劃許多展館及景觀改造，不再只是過去的員工宿舍、辦公廳、貯木池、製材廠等林業生產單位。

2009年，羅東林場正式轉型為羅東林業文化園區。

從求學到工作，從年輕到銀髮，林鴻忠一直都與森林有著不解之緣。他過去帶領林管處團隊，推動社區林業、生態旅遊、自然保育等工作；退休後還曾由國立宜蘭大學以專業技術聘為教授，把大半生的寶貴經驗、學識與技能，傳授給下一代。

「一日森林人，終身森林人」林鴻忠說，他會永遠當「綠的傳道士」森林志工，繼續發光發熱。