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台東釋迦、洛神口味伴手禮 進軍日本市場

中央社／ 台東縣29日電

台東縣政府國際發展及計畫處訪日，參加東京來自台灣的人氣書店「誠品生活日本橋」舉辦的台東商品販售發布會，媒合台東伴手禮業者將台東釋迦、洛神口味產品，成功進軍日本。

台東縣國計處府，之前台東鳳梨釋迦外銷受阻，為開拓市場，曾將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋寄送至日本三重縣伊賀市進行市調試吃，不少人建議從釋迦口味甜點著手，讓日本消費者先認識、熟悉釋迦風味。

台東伴手禮業者「歐巴螞」正好推出有釋迦外觀、口味的「金釋迦」菓子，國計處就將「金釋迦」致贈日本交流貴賓，受到長期在日本耕耘的業者陳文祈青睞，認為有發展潛力。雙方經1年多頻繁討論、自主送驗符合日本食品安全規格，在口味、包裝調整後，推出「金釋迦」菓子、台東洛神「美人燒」菓子，保留台東在地特色、符合日本口味產品。

台東縣府指出，陳文祈、「歐巴螞」業者今年3月在東京食品展示釋迦、洛神等特色產品，近日安排發表會，成功促成在東京「誠品生活日本橋」上架，正式進軍日本市場。

國計處長曹劍秋表示，日本是台東市極具潛力市場，台東的紅烏龍茶、紅藜點心及農產品深受日本消費者喜愛，將持續透過參加食品展、旅展安排交流會，開拓國際市場。

台東 日本 鳳梨釋迦

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