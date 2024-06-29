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羅東林業文化園區推廣環教 展現林業多元面向

中央社／ 宜蘭縣29日電

過去被稱為羅東林場的「羅東林業文化園區」邁入100年歷史；園區內有7處百年林業歷史建築及遺跡，有許多環境教育展館，展現羅東林場舊址文化保存、活化及再利用的多元面向。

「羅東林業文化園區」在2009年正式迎接遊客後，2012年宜蘭縣政府文化局更依文資法，將全區以「羅東林場」舊稱登錄為文化景觀，是宜蘭重要的林業文化資產。

林業保育署宜蘭分署表示，羅東林業文化園區面積14公頃，除有見證過去林業發展的貯木生態池及貯木場，還有卸木平台、自然教育中心、昔日宿舍區、賞鳥牆、環池步道、過去太平山森林鐵路的蒸汽火車頭、車站與保養場等歷史遺蹟。

宜蘭分署指出，近年來為推廣林業知識、保存林業文化，園區還規劃許多林業主題展館、主題式文創小賣店等，讓民眾了解昔日太平山木材產業的發展過程。

此外，園區原卡車修理廠整修而成的新遊客中心，採用7種國產材融入設計，去年7月也正式對外服務，取代原本位在園區竹林車站的服務中心，成為園區重要服務窗口。

羅東林業文化園區也因擁有豐富多樣化的地景，近年來成為許多歌手、偶像劇、廣告取景地點，包括貯木池、日式房舍、古色古香巷道、林蔭鐵路步道、蒸汽火車頭都入鏡。

例如，音樂人洪敬堯為紀念父親洪一峰所製作的「戀花」音樂專輯，就選在羅東林業文化園區拍攝。周杰倫的「時光機」、伯朗咖啡飲料，黑人牙膏等廣告也曾以當地為取材場景。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署所辦理的「羅東林業文化園區北入口地景營造工程」，將早期太平山運材歷史記憶融入，清楚引導遊客動線，今年3月更榮獲台灣景觀大獎永續績效類優質獎。

宜蘭分署表示，這項工程融入早期太平山運材歷史記憶，強化守護昔日森林鐵路、貯木池景觀及舊碉堡，清楚引導遊客連結至園區各景點。此外，園區中軸道圍牆降低高度，使視野景觀更加提升，獲得肯定。

宜蘭分署指出，目前區內有2件大型日式舊建物修復工程進行中，分別是早期的場長宿舍與林工之家。

場長宿舍建於1920年代日本大正年間，歷年來主要做為歷任處長宿舍或招待所之用，2012年被登錄為歷史建築。林工之家建於1934年，初期做為俱樂部、旅客住宿、餐廳及食堂使用，之後調整為員工單身宿舍。這2件修復工程預計明年完工，屆時將提升林業文化觀光魅力及羅東城鎮新風貌。

宜蘭 宿舍 羅東

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