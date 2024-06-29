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暑假住房兩樣情南部熱花蓮慘 縣府重磅活動陸續登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府暑假在知卡宣綠森林親水公園打造戲水設施，吸引親子同遊消暑。本報資料照片
花蓮縣政府暑假在知卡宣綠森林親水公園打造戲水設施，吸引親子同遊消暑。本報資料照片

暑假展開，花蓮觀光仍受地震影響，即使住房補助等措施相繼推出，7月平均住房率約兩成多，旅宿業者認為對交通的疑慮是主要原因。花蓮縣府夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、知卡宣戲水等重磅活動將輪番登場，連同中央在地限定的文化幣、農粉幣等振興工具，盼吸引遊客青睞。

今天是暑假第一個周末，屏東縣政府統計今天整體住房率約8成5，開出紅盤。相比之下，往年暑假住宿率至少7、8成的花蓮，被地震拖累，旺季不見人潮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，即使放暑假，且中央住宿補助調整為平假日均一價1000元，詢問電話不多，仍不見起色，7月平均住宿率約2成，7月3日至7日的夏戀嘉年華活動期間稍高一些，約2成2到2成5，

她分析，主因還是在交通，蘇花公路維持3時段放行的管制，台鐵日前列車撞土石流出軌，都讓民眾有疑慮；此外，觀察全台訂房都變慢，民眾可能到出遊前3天才下決定，都影響訂房狀況。

中央祭出花蓮限定的文化幣加碼、農粉幣等振興措施，花蓮縣政府規畫各項活動，也輪番登場，7月3日起展開的夏戀嘉年華，請來人氣樂團告五人、丁噹、温嵐等卡司，將在市區嗨唱5個晚上，為市區商圈、東大門夜市帶來人潮。7月6日起到8月26日在吉安知卡宣綠森林親水公園，各項清涼消暑的水上設施迎接親子戲水，縣民免費，外縣市遊客也只要50元。

「紅面鴨FUN暑假」則是在7月13日至 8月11日，在鯉魚潭風景區和遊客見面，結合水舞、光影秀和水上劇場，周日再加碼國際舞鈴劇場及無人機展演、星空煙火秀等，內容十分豐富。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，花蓮依然安好，暑假期間有多項補助措施，還有豐富活動內容，值得遊客體驗，現在來花蓮旅遊正是時候。

花蓮夏天旗艦型活動「夏戀嘉年華」每年吸引大批粉絲追星，今年活動將於7月3日展開。圖／資料照片、縣府提供
花蓮夏天旗艦型活動「夏戀嘉年華」每年吸引大批粉絲追星，今年活動將於7月3日展開。圖／資料照片、縣府提供
花蓮夏天旗艦型活動「夏戀嘉年華」每年吸引大批粉絲追星，今年活動將於7月3日展開。圖／資料照片、縣府提供
花蓮夏天旗艦型活動「夏戀嘉年華」每年吸引大批粉絲追星，今年活動將於7月3日展開。圖／資料照片、縣府提供

住宿 屏東縣政府 花蓮

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