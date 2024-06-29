影／台東最美地景藝術在這裡 遊客驚呼：真的是綠色小鴨

台東縣鹿野鄉公所旁一塊稻米田近日意外很夯，原來稻田裡有一座天然的地景裝置藝術作品，這作品猶如1隻鴨頭，從任何角度看栩栩如生，遊客稱是「東山鴨頭」、「薑母鴨」，也有人說，「正港ㄟ綠色小鴨」。

「實在太像了啦！」台中劉姓遊客說，若不仔細看，還真的以為會是漂鳥大地藝術季其中的裝置作品。另台南翁姓遊客說，她是朋友分享圖片，參加星空音樂會活動特地過來看，不能不說大自然鬼斧神工的厲害。

這座鴨頭裝置藝術作品，就在鹿野鄉公所旁的一塊稻田裡，高粗估過2公尺，從遠處觀望就能看到它的存在，有鴨脖子、鴨頭和鴨嘴，就像1隻鴨悠游稻浪，伸出長長的頭，彷彿在巡田般自在，意外成了當地隱藏景點。

當地農民說，這個鴨頭沒人去整理，就很自然的藤蔓沿著電桿往上生長後，再往電線攀附生長，哪知道就變成鴨頭了；這個鴨頭不會一只有，因為整地時會清除掉，下次不知道會不會再長出來了，看運氣。

鴨頭高粗估過2公尺，從遠處觀望就能看到它的存在，有鴨脖子、鴨頭和鴨嘴，就像1隻鴨悠游稻浪，伸出長長的頭，彷彿在巡田般自在。記者尤聰光／攝影