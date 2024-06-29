被落石嚇到！地震助攻「蘇花安」 吾谷子部落今晚重啟投票

蘇花公路安全提升計畫3路段，目前僅剩花蓮和平到和中段2個關係部落還未同意。0403地震後和平段多次落石，聯外交通危險性大幅提高，吾谷子部落決定重啟部落會議，今晚投票，公路局蘇花改工程處樂觀看待結果，若能過關，將全力爭取最後一個克尼布部落的支持。

蘇花安共3路段，沿線經過7個關係部落，依據原住民基本法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意。

A、C兩段都已獲關係部落投票同意，B段和平到和中段，公路局規畫採全段高架設計，銜接漢本路堤及中仁隧道，並設施和平匝道，路段總長5.5公里，包含4.8公里橋梁。沿線花蓮秀林鄉吾谷子（和中）、克尼布（和平）兩部落，去年6、8月分別召開部落會議，都因出席戶數未達2分之1門檻，雙雙宣告流會。

延宕一年後，0403地震後，蘇花公路災損嚴重，和平段多次落石、土石流，吾谷子部落主動請求蘇花改工程處再辦說明會，並決定今晚舉辦諮商同意投票。

吾谷子部落會議主席胡瑞祥說，部落孩子、居民每天往返和平上課、上班，一天少說走3、4趟，但一下大雨、地震路就坍，像昨天又下大雨，就有一點落石，讓部落居民很有感。這條路不只關係部落，全台的人都要經過，村民有共識，為了下一代決定重啟部落會議。

他說，吾谷子部落共184戶，必須過半出席、出席過半同意才過關，最近已努力聯繫各家戶，鼓勵今晚踴躍出來投票。

蘇花改工程處長李宗仁震後3天就到部落拜會，居民說對於落石嚇一跳，不敢再騎摩托車經過，要求工程處再辦說明會，他樂觀看待今晚投票結果。

李宗仁表示，若吾谷子順利過關，接下來全力爭取克尼布支持。A、C兩段已針對環評委員意見修正，強化施工時土方運輸規畫，以及學校等較敏感場所的環境監測頻率，預計下月將第二次環評審查資料送到環境部。