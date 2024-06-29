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紅十字會援助花蓮 重建消防廳舍避難所

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
紅十字會長王清峰（左）與花蓮縣長徐榛蔚（右）昨簽合作契約書，由紅十字會援建和平村避難所及水璉消防廳舍。記者王燕華／攝影
紅十字會長王清峰（左）與花蓮縣長徐榛蔚（右）昨簽合作契約書，由紅十字會援建和平村避難所及水璉消防廳舍。記者王燕華／攝影

0403地震造成蘇花公路遇雨容易坍方，位處深山的秀林鄉和平村可能成孤島，且花蓮消防局水璉分隊廳舍也震成黃單，中華民國紅十字會援助縣府近2億元，異地重建水璉分隊廳舍，也在和平村新建緊急避難活動中心，預計後年底完工。

紅十字會長王清峰及花蓮縣長徐榛蔚昨代表簽署災後援建合作契約書，將在秀林鄉和平村新建一棟多功能的兩層樓建物，平日可作為村民活動或社區關懷據點，災害發生時，一樓成為收容災民的避難空間，二樓可提供救災人員休息，土地由縣府提供，約1200坪，工程經費9千萬，其中紅十字會援建約8600萬。

秀林鄉長王玫瑰說，和平村民就靠蘇花公路進出，震後地質更脆弱，遇到餘震或者大雨，蘇花公路就容易坍方，讓和平村成為孤島，必須安置。以往分散在村辦公室二樓及和平國小收容，收容人數上看600人，既有空間不足，也會影響師生上課，未來有專屬避難場域，可以提供更好的收容環境。

此外，消防局水璉分隊長年以來借用化仁國中水璉分校舊址，0403地震後建物被判定黃單，縣府規畫在現有的水璉分校用地重建為3層樓建物，總樓地板面積約450坪，同時規畫100公尺長、寬約20到22公尺的聯外道路，經費約1億1298萬餘元，約1億由紅十字會援助。

徐榛蔚說，紅十字會全力支持花蓮重建，發揮人道救助精神，也提升偏遠區消防量能。王清峰期待未來完工，可降低災害來臨的損害。

紅十字會 花蓮 蘇花公路

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