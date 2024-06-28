紅十字會斥資近2億 援建花蓮和平村收容所及消防廳舍

0403地震造成花蓮受到重創，蘇花公路震後遇雨容易坍方、土石流交通中斷，秀林鄉和平村就可能成為孤島，連同震損的消防局水璉分隊廳舍，獲得中華民國紅十字會援建，雙方今天簽署合作契約書，紅十字會援助近2億元興建，預計前年底完工。

紅十字會長王清峰及花蓮縣長徐榛蔚今天代表簽署災後援建合作契約書，將在秀林鄉和平村新建一棟多功能的兩層樓建物，平日可作為村民活動或社區關懷據點，災害發生時，一樓成為收容災民的避難空間，二樓可提供救災人員休息。土地由縣府提供，約1200坪，工程經費9000萬元，其中紅十字會援建約8600萬元。

此外，花蓮縣消防局水璉分隊長年以來借用化仁國中水璉分校舊址，0403地震後建物被判定黃單，縣府規畫在現有的水璉分校用地重建為3層樓建物，總樓地板面積約450坪，同時規畫100公尺長、寬約20到22公尺的聯外道路，經費約1億1298萬餘元，約1億元由紅十字會援助。

和平村避難收容所及新的水璉分隊辦公廳舍預計後年底完工。秀林鄉長王玫瑰說，和平村民就靠蘇花公路進出，震後地質更脆弱，遇到餘震或者大雨，蘇花公路就容易坍方，讓和平村孤島，必須安置。以往分散在村辦公室二樓及和平國小收容，收容人數上看600人，既有空間不足，也會影響師生上課，未來有了專屬避難場域，可以提供更好的收容環境。