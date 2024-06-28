小吃老店遭爆油豆腐有蟑螂 基市稽查不符衛生規範
網友爆料，家人在基隆廟口夜市某家標榜百年小吃店用餐時，油豆腐竟有蟑螂。衛生局今天表示，經稽查店家不符食品良好衛生規範準則，上游供應商環境也髒亂，已要求限期改善。
基隆市衛生局今天發布新聞稿表示，獲報後立即前往稽查，並現場抽查油豆腐，剪開後無異常，但現場作業場所燈光不足、可見病媒、食材及清潔用品放置未有效區隔、風扇未清理等，已不符合食品良好衛生規範準則，衛生局除輔導加強衛生管理，並開立限期改善通知書，要求店家限期改善，屆時複查如仍不符合規定者，將依違反食品安全衛生管理法，可裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
衛生局指出，店家油豆腐上游供應商為基隆市某家豆腐店，經派員前往稽查發現，現場環境髒亂，已要求業者立即停止作業，清潔及消毒環境及設備，直到複查合格後才可恢復作業，後續複查仍不合格者，將依法處辦。
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