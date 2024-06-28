協助花蓮重建 紅十字會助建消防廳舍及收容所

0403地震花蓮受創嚴重，中華民國紅十字會將協助興建因地震受損的花蓮縣水璉消防廳舍、新建秀林鄉和平村避難收容所，今天簽署合作契約書，預計民國115年陸續完工啟用。

花蓮縣府今天舉行簽約儀式，由紅十字會長王清峰及花蓮縣長徐榛蔚代表簽署，攜手為災區復原與重建，建置水璉消防廳舍及和平避難收容所。

秀林鄉長王玫瑰表示，蘇花公路是和平村唯一對外聯絡道路，遇到餘震或大雨坍方，容易形成陸上孤島，這次地震受損嚴重，和平村和仁部落是強震最後一個解除的收容站，最高收容量需求上看600人。

王玫瑰說，過去和平村都是用村辦公室二樓及和平國小教室充當收容中心，地震後土石脆弱，收容需求提高，以和中部落77戶、上百人撤離為例，長期收容會造成校方及村民困擾，且災民也沒有舒適的環境及設備居住。

和平村避難收容中心將設計為地上2層建築，1樓提供災民收容，2樓可提供救災人員休息場域，平時可提供村民活動使用。花蓮縣府指出，興建經費約新台幣9000萬元，紅十字會將援建約8600萬元。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊水璉分隊成立約10年，長年借用化仁國中水璉分校舊址教室做為廳舍，強震後建物被判定為黃單，這次也獲得紅十字會援助，將異地興建3層樓鋼筋混凝土建築，經費約1.1億元。

救災救護第二大隊長吳佳奇說，現有廳舍不論在出勤動線、空間規劃皆不符合消防廳舍需求，相信未來新建後，可提供消防隊員更舒適及安全的環境。