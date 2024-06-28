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基隆廟口「天一香」油豆腐有蟑螂 追供應業者勒令停工改善
網友在爆料公社二社投訴基隆廟口夜市知名老店「天一香」販售的油豆腐內有蟑螂，基隆市衛生局今天派員稽查，令天一香業者立即暫停供應油豆腐；隨後追出供應油豆腐的德昌豆腐店，發現現場環境髒亂，已命業者立即停止作業，複查合格後才可恢復作業。
衛生局說，今天派員前往天一香販售場所及後場製作場所稽查，請業者先暫停販售油豆腐，現場並已就不符食品良好衛生規範準則部分，開立限期改善通知書，並命業者限期改善，如屆期複查仍未改善者，將依違反食品安全衛生管理法規定，可裁處6萬以上至2億元以下罰緩。
衛生局說，現場抽查油豆腐食材原料，剪開油豆腐無異常，但請業者先暫停販售至供應商複查合格後，再恢復販售。現場並已就業者不符合食品之良好衛生規範準則事項：作業場所燈光不足、現場見病媒、食材及清潔用品放置未有效區隔、風扇未清理等，輔導加強衛生管理，並開立限期改善通知書，要求業者限期改善，屆期複查如仍不符合規定者，將依違反食品安全衛生管理裁處6萬以上至2億元以下罰緩。
衛生局向上追查，查出供應油豆腐的是基隆市德昌豆腐店，前往追查後發現現場環境髒亂，已命業者立即停止作業，進行環境及設備清潔及消毒，複查合格後才可恢復作業，後續複查仍不合格者，將依法處辦。
衛生局長張賢政表示，近來天氣逐漸炎熱，易孳生病媒，食品業者應落實「衛生自主管理」工作，對於食品製作流程須確實管控，作業環境須隨時維持清潔，落實環境清潔及消毒基本工作，以有效避免病媒孳生，汙染所販售或提供的餐食。
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