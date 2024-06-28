藍要罷免議長童子瑋 綠：藍顛倒是非黑白全黨救謝國樑

「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑案，將過第二階段門檻。國民黨國家政策研究基金會副執行長凌濤今天表示，如果罷免謝國樑案成案，可能罷免基隆市議長童子瑋及幫忙連署綠營議員。童子瑋今天對此表示暫不回應，提供連署的議員鄭文婷批評國民黨要「全黨救一人」，顛倒是非黑白。

國民黨今天舉行記者會批評前基隆市長林右昌企圖操作罷免掩蓋過往在基隆市的施政。凌濤說，國民黨也會做最好的準備，假設最後成案了，國民黨也會全力以赴，全黨到基隆正面迎戰、正面對決，如果成案，國民黨有高度可能性會直接朝童子瑋來罷免。

民進黨籍議長童子瑋今天對此表示暫不回應，國民黨基隆市黨部先前就曾揚言要罷免民進黨童子瑋等5名議員，但後來喊停，當時童曾回應說，罷免是憲法賦予人民的權益，也是民主救濟機制最後的手段，非不得已才會使用。罷免也必須建立在正當性與事實之上。

提供服務處當連署據點的民進黨議員張顥瀚表示，一開始國民黨不斷將公民團體自發性的運動抹成民進黨所發起的，現在又提說民進黨在後期介入，這根本就是跨時空打臉自己。

民進黨議員鄭文婷也提供服務處供罷免連署，她說，民進黨只是最後一周在服務處連署書，填後之後轉交，並不是推動罷免，她批評國民黨要「全黨救一人」，顛倒是非黑白，如今說要罷免綠議員，才是真正介入罷免。

民進黨議員施偉政表示，謝國樑市長電動機車政策一變再變，沒有公益、不需汰舊換新，還有東岸商場爭議，半夜破門，這才是基隆人要罷免市長的原因。