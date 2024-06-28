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「小強」加菜 衛生局稽查基隆廟口夜市百年老店油豆腐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有網友在爆料公社二社貼文，指基隆廟口夜市某家標榜百年老店的知名滷肉飯店家，家人點了滷肉飯加臭豆腐，臭豆腐竟夾了一隻蟑螂「加菜」。圖／取自爆料公社二社
有網友在爆料公社二社貼文，指基隆廟口夜市某家標榜百年老店的知名滷肉飯店家，家人點了滷肉飯加臭豆腐，臭豆腐竟夾了一隻蟑螂「加菜」。圖／取自爆料公社二社

有網友在爆料公社二社貼文，指基隆廟口夜市某家標榜百年老店的知名滷肉飯店家，家人點了滷肉飯加臭豆腐，臭豆腐竟夾了一隻蟑螂「加菜」。老闆喊冤指油豆腐是向廠商採購的，先前曾發現有鐵絲要求改善，目前決定會先換廠商。衛生局今上午前往稽查，發現部分衛生條件需改善，並追查油豆腐廠商來源，持續追查廠商、裁處。

有網友昨貼文指出，他妹中午吃滷肉飯加臭豆腐，遇到的「加菜事件」，直呼誇，食安風暴這麼多，跟店家反映卻只說了一句免單就想草草了事，他們不是要錢，而是這種狀況「你還有良心嗎？發生這種事你們覺得是正常的嗎？」免單也才50元是想侮辱誰？

基隆市衛生局今天上到該店稽查，檢視現場環境、衛生條件、烹具等，並現場請老闆切開鍋子內油豆腐查驗，但都正常，沒有異樣。

老闆表示，如果當時員工這樣應對說只要免單，是不恰當的，會要求改進。但他喊冤說，應不是現場環境的問題，異物是夾在油豆腐內，他說，先前剪開時也曾發現鐵絲要求改善，是向外面的一家廠商買的，現在要換掉了。

衛生局副局長郭香蘭表示，因有民眾網路反映有吃油豆腐時有蟑螂，稽查發現現場環境部分衛生標準要改善，限期改善；油豆腐部分將查明源頭再行處置。

基隆市衛生局今天上到該店稽查，檢視現場環境、衛生條件、烹具等，並現場請老闆切開鍋子內油豆腐查驗，但都正常，沒有異樣。記者游明煌／攝影
基隆市衛生局今天上到該店稽查，檢視現場環境、衛生條件、烹具等，並現場請老闆切開鍋子內油豆腐查驗，但都正常，沒有異樣。記者游明煌／攝影
衛生局今上午前往稽查，發現現場部分衛生條件需改善，並追查油豆腐廠商來源，持續追查廠商、裁處。記者游明煌／攝影
衛生局今上午前往稽查，發現現場部分衛生條件需改善，並追查油豆腐廠商來源，持續追查廠商、裁處。記者游明煌／攝影

滷肉飯 臭豆腐 蟑螂 衛生局 食安

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