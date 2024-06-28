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三酸甘油值？台東衛生所跑馬宣導誤植引熱議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市衛生所大門LED跑馬燈螢幕，近日被網友發現所宣導的代謝症候群異常警示疑打錯字，把「三酸甘油酯」打成「三酸甘油值」引發熱議。記者尤聰光／攝影
台東市衛生所大門LED跑馬燈螢幕，近日被網友發現所宣導的代謝症候群異常警示疑打錯字，把「三酸甘油酯」打成「三酸甘油值」引發熱議。記者尤聰光／攝影

台東市衛生所大門LED跑馬燈螢幕，近日被網友發現所宣導的代謝症候群異常警示疑打錯字，把「三酸甘油酯」打成「三酸甘油值」引發熱議。衛生局澄清不小心誤植，已立即更正。

衛生局表示，因該組合宣導共有9組，一時未察覺有字體誤植，發現後已即時更正；未來在宣導文字上會加強審視，避免誤植錯誤資訊，造成民眾誤解。

公部門為加強各項政令宣導，除一般文宣海報或透過廣播、平面及電子媒體廣為推播外，也會在公開場所設置LED跑馬燈螢幕宣導，但也因疏於注意，發生誤植情形，宣導美意會打折扣。

「專業醫學名詞打錯字，不太妥。」林姓市民說，衛生所應該更加注意。另周姓市民表示，有可能是要表達三酸甘油酯數值偏高，才會打成三酸甘油值，不然就該打三酸甘油酯數值偏高。

據了解，不只有衛生所跑馬燈誤植，2015年台東警分局大門前的犯罪宣導LED跑馬燈螢幕，也曾打出「請民眾踴躍暴力討債」的字樣，明顯錯誤出包，成為茶餘飯後的玩笑話。

衛生局 衛生所

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