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苗栗補助團體赴花蓮旅遊7月啟動 每人最高補助1000元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為協助振興花蓮觀光，已研擬獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫，7月起縣內20人以上團體至花蓮旅遊，每人最高補助1000元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府為協助振興花蓮觀光，已研擬獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫，7月起縣內20人以上團體至花蓮旅遊，每人最高補助1000元。圖／苗栗縣政府提供

0403強震重創花蓮當地經濟及觀光，苗栗縣政府為協助振興花蓮觀光，已研擬獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫，7月起縣內20人以上團體至花蓮旅遊，每人最高補助1000元。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，這項計畫補助對象以縣內立案的人民團體為主，每團至少20人以上至花蓮縣交流參訪，行程需安排花蓮縣2個景點，兩天一夜以上行程必須全團全程安排住宿花蓮合法旅宿業，並使用合法交通工具，原則每人每晚補助500元、上限為住宿兩晚補助每人1000元。

縣府5月底的縣務會議，縣長鍾東錦指示主計、財政、文觀局、社會處及民政處共同研擬「獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫」，盼促勞工團體、農漁會、宮廟、社區發展協會、社團等舉辦考察或自強活動時，能踴躍至花蓮交流，促進花蓮觀光旅遊產業發展。

鍾東錦表示，苗栗與花蓮密切關聯，不僅移居到花蓮的人數多，花蓮當地宮廟與苗栗縣公館鄉五穀宮、通霄鎮白沙屯拱天宮等宮廟也都有香火相連，希望藉由團體旅遊增加到花蓮的旅遊人數，在震災後協助推動整個花蓮地區的經濟發展。

團體旅遊花蓮的補助計畫，從今年7月1日至11月15日止，補助方式採事前報備、事後核銷，人民團體出團前需事先向管轄機關報備，社會處負責社團、社區協會；農業處負責農漁會；民政處為宗教寺廟團體；勞青處包括勞工團體；文觀局為觀光、文化及客家團體，補助計畫直到經費用完為止；相關訊息可上苗栗縣政府全球資訊網、苗栗文化觀光局官網、苗栗文化觀光旅遊網查詢。

苗栗縣政府為協助振興花蓮觀光，已研擬獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫，7月起縣內20人以上團體至花蓮旅遊，每人最高補助1000元。聯合報系資料照
苗栗縣政府為協助振興花蓮觀光，已研擬獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫，7月起縣內20人以上團體至花蓮旅遊，每人最高補助1000元。聯合報系資料照

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