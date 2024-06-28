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花蓮地震土石流嚇跑遊客 中市府與建商組團考察送暖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，前天聽取花蓮縣政府震後重建簡報。圖／大台中不動產公會提供
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，前天聽取花蓮縣政府震後重建簡報。圖／大台中不動產公會提供

花蓮0403地震過後，6月21日又發生自強號土石流出軌事故，花蓮觀光更是雪上加霜。台中市都發局與大台中不動產開發商業同業公會組30人參訪團，前天搭自強號到花蓮參訪考察，並且入住民宿、採購大批花蓮農特產當伴手禮等，以行動支持花蓮重建振興。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮說，為響應台中市府百團助花蓮振興活動，由台中市都發局、大台中不動產開發商業同業公會理監事成員等組團參訪，共30人報名，上周發生自強號撞土石流出軌事件，由於行程也是搭自強號，經過出軌事故的路段，擔心有人打退堂鼓，結果30人全員參加，並入住新城鄉民宿。

民宿主人表示，還好有台中的參訪團，真的很感動；花蓮地震過後，遊客僅剩一、二成，好不容易暑假將至，又有「太平洋南島聯合豐年節」登場，沒想到上周土石流事件，又有多場餘震，不但遊客沒有增加，連原本參加豐年節訂房的遊客也退訂。

台中市都發局主秘吳信儀說，0403地震重創花蓮觀光及產業，台中市長盧秀燕號召逾百團前往花蓮觀摩旅遊，用行動溫暖花蓮，其中都發局共舉辦4團，大台中不動產開發商業同業公會參訪團為第2團。

吳信儀指出，這次參訪活動共2天，由花蓮縣政府建設處簡報震後拆除重建作業及震災應對經驗分享，包含災損建築物處理機制、危險建物分級協助措施、GIS輔助防救災及整合防災應用等，花蓮縣不動產開發商業同業公會理事長夏貴勇代表公會出席，交流震後建築管理與都更危老計畫經驗。

參訪團也參訪亞洲水泥生態園區，了解營建業低碳轉型策略，如低碳排建材墁砌水泥，助建築業達成2050淨零碳排，並探訪亞泥生態復育的蝴蝶、竹節蟲友善生態園區。

大台中不動產公會理事長王至亮現勘地震受災的花蓮市馥邑京華大樓。圖／大台中不動產公會提供
大台中不動產公會理事長王至亮現勘地震受災的花蓮市馥邑京華大樓。圖／大台中不動產公會提供
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，昨到亞洲水泥聽取低碳轉型簡報。圖／大台中不動產公會提供
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，昨到亞洲水泥聽取低碳轉型簡報。圖／大台中不動產公會提供
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，前天搭自強號到花蓮參訪考察。圖／大台中不動產公會提供
台中市都發局與大台中不動產公會組30人參訪團，前天搭自強號到花蓮參訪考察。圖／大台中不動產公會提供

土石流 地震 災損 自強號 花蓮

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