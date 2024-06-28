花蓮地震土石流嚇跑遊客 中市府與建商組團考察送暖

花蓮0403地震過後，6月21日又發生自強號撞土石流出軌事故，花蓮觀光更是雪上加霜。台中市都發局與大台中不動產開發商業同業公會組30人參訪團，前天搭自強號到花蓮參訪考察，並且入住民宿、採購大批花蓮農特產當伴手禮等，以行動支持花蓮重建振興。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮說，為響應台中市府百團助花蓮振興活動，由台中市都發局、大台中不動產開發商業同業公會理監事成員等組團參訪，共30人報名，上周發生自強號撞土石流出軌事件，由於行程也是搭自強號，經過出軌事故的路段，擔心有人打退堂鼓，結果30人全員參加，並入住新城鄉民宿。

民宿主人表示，還好有台中的參訪團，真的很感動；花蓮地震過後，遊客僅剩一、二成，好不容易暑假將至，又有「太平洋南島聯合豐年節」登場，沒想到上周土石流事件，又有多場餘震，不但遊客沒有增加，連原本參加豐年節訂房的遊客也退訂。

台中市都發局主秘吳信儀說，0403地震重創花蓮觀光及產業，台中市長盧秀燕號召逾百團前往花蓮觀摩旅遊，用行動溫暖花蓮，其中都發局共舉辦4團，大台中不動產開發商業同業公會參訪團為第2團。

吳信儀指出，這次參訪活動共2天，由花蓮縣政府建設處簡報震後拆除重建作業及震災應對經驗分享，包含災損建築物處理機制、危險建物分級協助措施、GIS輔助防救災及整合防災應用等，花蓮縣不動產開發商業同業公會理事長夏貴勇代表公會出席，交流震後建築管理與都更危老計畫經驗。