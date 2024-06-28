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基隆城際轉運站7月1日啟用 設3臨停接駁區

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆城際轉運站7月1日正式啟用後，市府規畫在國光客運臨時站後方區域設置臨停接送區、計程車排班區。聯合報系資料照
基隆城際轉運站7月1日正式啟用後，市府規畫在國光客運臨時站後方區域設置臨停接送區、計程車排班區。聯合報系資料照

基隆市政府規畫基隆城際轉運站29日、30日試營運，7月1日啟用。市府交通處昨表示，基隆車站周邊國道客運、公路客運及市區公車路線，29日清晨5點全數移入轉運站，原站位停用。車站周邊將設3處臨停接駁區，7月1日開放使用，方便民眾開車或騎車載送親友到轉運站乘車。

交通處長王圳宏說，基隆轉運站公共運輸區域已整備完成，預計29日清晨5點起開放後，國光客運基隆臨時站所有路線、港西街騎樓國道客運候車區（泰樂客運1550與1558、基隆客運及光華巴士9006、基隆客運及台北客運1070、日豪客運1573），都將改在轉運站上下車，原站位同步停用。

公車處公車總站（1、2、5、8字頭）所有路線，全數改在轉運站外中山一路的候車亭上下車，總站原站位停用。

基隆火車站南站外公車站位（公車處3、4、6字頭路線）則未調整，請民眾仍在南站外的原站位候車。

王圳宏表示，考量許多市民會開車或騎車，載送親朋好友到基隆轉運站搭乘國道客運、到車站周邊轉乘火車，或是到市中心採買等臨時停車需求。基隆轉運站啟用後，市府規畫在停用的國光客運臨時站後方空地，設臨停接送區及計程車排班區。

海洋廣場前、公車總站原站位，也會設黃線供民眾臨停接駁使用，7月1日起開放使用。現行規畫區域共可滿足15輛車接送或臨停需求，後續會再觀察轉運站啟用後周邊交通狀況調整。

公車 國道客運 基隆

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