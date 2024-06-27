友善籃框移師基隆入校分享理念 讓身障及弱勢者有機會優先打球

基隆市政府教育處推廣運動平權理念，今天和中華帕拉林匹克總會等單位在正濱、建德國小，辦理《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動」，倡議台灣各籃球場能施行運動平權、運動無障礙概念，每6個籃框中即設立一個友善籃框，禮讓身障及弱勢的朋友們有機會優先打球。

基隆市長謝國樑表示，基隆市推廣全民運動，對身心障礙弱勢族群運動參與也不遺餘力，包含舉辦身障槌球、健走、龍舟板體驗等活動。今年全國身心障礙運動會，基隆市也獲得3金10銀4銅佳績。

Friendly Hoops 友善籃框巡迴推廣活動，由合一宣教協會、中華帕拉林匹克總會和醒吾科技大學共同主辦，今天在移師基隆。教育處代理處長楊桂杰說，基隆市學校體育提供學生三級銜接發展，除了競技比賽以外，更強調參與及「普特融合」，友善籃框的理念引導孩子機會分享及尊重弱勢，是很值得推展的運動觀念。

合一宣教協會執行長蔣孟和設計互動遊戲、單手籃球比賽等方式，讓學生親身體驗身障弱勢面對的挑戰，並介紹獨臂的Kevin Atlas如何努力成為美國大學籃球聯賽NCAA D1球隊首位身障球員的勵志故事，鼓舞孩子們學習同理心，養成憐憫心，給出愛心，不只自己要勇敢追夢，也要成為幫助別人達成夢想的助力，從建立運動平權的理念開始，朝向社會永續共好前行。

正濱國小校長王佩蘭分享指出，藉由這次推廣活動更認識友善籃框的概念，且讓小朋友學習如何與弱勢的同學一起運動共樂。建德國小校長胡宗光本身具有特殊教育專長，肯定普特共融理念在運動場上發揮展現。