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友善籃框移師基隆入校分享理念 讓身障及弱勢者有機會優先打球

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑出席《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，獨臂的Kevin Atlas（左）是美國大學籃球聯賽NCAA D1球隊首位身障球員。圖／基市府教育處提供
基隆市長謝國樑出席《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，獨臂的Kevin Atlas（左）是美國大學籃球聯賽NCAA D1球隊首位身障球員。圖／基市府教育處提供

基隆市政府教育處推廣運動平權理念，今天和中華帕拉林匹克總會等單位在正濱、建德國小，辦理《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動」，倡議台灣各籃球場能施行運動平權、運動無障礙概念，每6個籃框中即設立一個友善籃框，禮讓身障及弱勢的朋友們有機會優先打球。

基隆市長謝國樑表示，基隆市推廣全民運動，對身心障礙弱勢族群運動參與也不遺餘力，包含舉辦身障槌球、健走、龍舟板體驗等活動。今年全國身心障礙運動會，基隆市也獲得3金10銀4銅佳績。

Friendly Hoops 友善籃框巡迴推廣活動，由合一宣教協會、中華帕拉林匹克總會和醒吾科技大學共同主辦，今天在移師基隆。教育處代理處長楊桂杰說，基隆市學校體育提供學生三級銜接發展，除了競技比賽以外，更強調參與及「普特融合」，友善籃框的理念引導孩子機會分享及尊重弱勢，是很值得推展的運動觀念。

合一宣教協會執行長蔣孟和設計互動遊戲、單手籃球比賽等方式，讓學生親身體驗身障弱勢面對的挑戰，並介紹獨臂的Kevin Atlas如何努力成為美國大學籃球聯賽NCAA D1球隊首位身障球員的勵志故事，鼓舞孩子們學習同理心，養成憐憫心，給出愛心，不只自己要勇敢追夢，也要成為幫助別人達成夢想的助力，從建立運動平權的理念開始，朝向社會永續共好前行。

正濱國小校長王佩蘭分享指出，藉由這次推廣活動更認識友善籃框的概念，且讓小朋友學習如何與弱勢的同學一起運動共樂。建德國小校長胡宗光本身具有特殊教育專長，肯定普特共融理念在運動場上發揮展現。

建德國小五年級陳同學說，以前一到籃球場就搶籃框，而且覺得要夠強的人才能打籃球，經過今天的體驗，發現每個人都有運動的權利，對於弱勢的同學我們應該更尊重包容。

《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，今天在基隆市正濱、建德國小登場，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，今天在基隆市正濱、建德國小登場，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，今天在基隆市正濱、建德國小登場，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動，今天在基隆市正濱、建德國小登場，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供
《Friendly Hoops 友善籃框》巡迴推廣活動今在基隆登場，讓學生體驗獨臂打球，推廣運動平權理念。圖／基市府教育處提供

謝國樑 身障 運動

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