暫時蓋牌？罷免謝國樑連署何時過門檻 公民團體曝最晚這天給交代

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，日前稱第2階段連署已達2萬8000份，各界關注何時跨越3萬792份通過門檻。團隊發言人李晏蓉今天說，近日連署情況比往日熱絡，但有效份數還沒統計。這兩天會努力趕工，最晚在29日公民開講活動前給大家一個交代。

民進黨秘書長林右昌當了2任8年基隆市長，2022年卸任時有意交棒時任立委蔡適應，但敗給國民黨提名的謝國樑。謝上任後兌現送電動機車政見招致批評，辦理東岸商場重新招商，今年2月1日點移交作業也引發爭議，罷免聲浪從在網路串連，逐步演變成公民團體設連署站徵求民眾支持。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，罷免謝國樑第1階段提議人數為選舉人數1%以上，至少3080人。第2階段徵求連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人。第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

山海公民拆樑行動表示，第1階段共有約1萬人簽署提議書，4月初送交4000件到中選會清點查對，5月初獲通知達法定提議人數後，5月11日開始透過設連署點，以及志工穿梭巷道，以及訴求網路下載填寫接受郵寄連署書等方，尋求選民連署支持成案。

因為擔心部分民眾填寫的連署書因格式或資料有誤，可能被選委會剔除，公民團體設定的安全份數是5萬份。6月24日公布連數份數超過2萬4000份，並逐日增加，6月25日為28000份。雖然逼近門檻，但距離安全份數仍有一大段距離。

公民團體推動罷免謝國樑，一直強調是公民自主行動，無關政黨競爭。民進黨市議員鄭文婷、張顥瀚分別在22、23日，舉辦「反濫權護民主」活動，林右昌到場宣講時，也對謝國樑任內施政多所批評。張顥瀚稱為了基隆，為了下一代，他的服務處24日起提供罷樑連署服務，鄭文婷和同黨市議員洪森永跟進。

3名民進黨市議員挺罷免化暗為明，李晏蓉表示，議員服務處協助收連署書，與這場罷免是公民自主性活動並不衝突，因為議員的角色，就如同團隊過去與店家合作的模式一樣。

李晏蓉說，因為林右昌形同公開挺罷免，加上3名議員相助，這幾天尋求民眾連署支持「效果都還滿不錯的」，比前幾周都熱絡，但是因為連署書都還分散在各個連署站點跟各個「小蜜蜂」手上，但對收的連署書正確份數，以及「準確率」跟「有效率」到底多少，都還沒有統計。