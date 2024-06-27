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影／宜蘭神明入厝「斷頭」身首分離…民眾直呼「不吉利」 專家這樣說

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
永和寺管委會指出，事件發生後請示神明，同意重新採購神像，目前就是按照原定計畫舉行路祭和開工儀式，農曆9月安座開光，把該做的事情做好。圖／永和寺管委會提供
永和寺管委會指出，事件發生後請示神明，同意重新採購神像，目前就是按照原定計畫舉行路祭和開工儀式，農曆9月安座開光，把該做的事情做好。圖／永和寺管委會提供

宜蘭羅東永和寺日前更換廟埕前的神像，新神像入厝時吊掛布條斷裂，摔成兩截身首分離，許多人直呼「不吉利」。地方文史專家指出，從宗教的角度來看，事出必有因，可能是神明想提醒廟方有哪邊做得不夠好；拋去宗教因素，廟方可能也得舉行儀式或吃素、淨身等，安撫信眾的心情。

永和寺神像「斷頭」事件逐漸發酵，引起廣泛討論，不少網友認為可能是「不祥之兆」，「不吉利」、「很邪門」，也有人認為，神像才剛要進門，還沒有安座開光，尚未真正具備神性，即使發生意外也屬於可以接受的範圍。

宜蘭地方文史工作者林正芳表示，從宗教的角度來看，不管有沒有開光，神像入厝時「斷頭」都是嚴重的事情，通常意味著神明對廟方有部分不滿意的地方，才透過這種方式提醒；一般而言廟方應該要請示神明，看是要做個法事，或者透過吃齋、淨身等個人行為，總要找個神明同意的彌補方式。

林正芳指出，雖然從現實角度來看，神像斷頭較可能是吊掛公司的疏失，但發生這類事情難免被歸責到廟方，「為什麼不找其他公司，就找這家？」更有甚者，還可能被陰謀論者當作攻擊理由；他並不提倡過度迷信，不過仍建議廟方做點象徵意義較強的宗教儀式，至少能安撫信眾。

永和寺主委謝漢濤表示，事情發生後已請示神明，神明沒有說明原因，不過同意廟方重新採購新的神像；目前沒有計畫舉行額外的法事，農曆6月8日的路祭和開工儀式是菩薩本就指示要辦的，加上中元普渡、農曆9月新的神像做好後安座開光等，「現在就是把該做的事情做好。」

永和寺原本預計安放新神像的基座，位於廟埕廣場，意外發生後可能要等到10月新的神像才能入厝。圖／永和寺管委會提供
永和寺原本預計安放新神像的基座，位於廟埕廣場，意外發生後可能要等到10月新的神像才能入厝。圖／永和寺管委會提供
永和寺神像斷頭事件後，文史專家建議廟方總要做點什麼，不管是舉行法事，還是吃齋、淨身，要想辦法安撫信眾。圖／永和寺管委會提供
永和寺神像斷頭事件後，文史專家建議廟方總要做點什麼，不管是舉行法事，還是吃齋、淨身，要想辦法安撫信眾。圖／永和寺管委會提供

宜蘭 神明 羅東

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