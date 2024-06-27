基隆轉運站6月29日啟用 7月1日起增3處臨停區
基隆城際轉運站將於6月29日晨5時啟用，基隆市政府交通處今天表示，車站周邊將從7月1日起，設置3處臨停接駁區，可滿足15輛車接送需求。
市府交通處長王圳宏今天透過新聞稿表示，轉運站已整備完成，將在6月29日晨5時起啟用，屆時國光客運基隆臨時站所有路線、港西街騎樓候車區（泰樂客運1550與1558；基隆客運及光華巴士9006；基隆客運及台北客運1070；日豪客運1573）路線，及公車處公車總站（1、2、5、8字頭）所有路線，將一併進入轉運站上下車，原站位同步停用。
此外，王圳宏說，現況基隆火車站南站外公車站位（公車處3、4、6字頭路線）均不會調整，請民眾在原站位候車，乘車時請多加留意。
王圳宏說，市府規劃於國光客運臨時站後方空地，設置臨停接送區及計程車排班區，並在海洋廣場前及公車總站現址，劃設黃線供民眾臨停接駁使用，自7月1日起實施，可滿足15輛車臨停需求，將再觀察轉運站啟用後周邊交通狀況適時調整。
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