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沒燃油車汰舊但想申請電動機車 基市民把握「這5天」網路登記

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公益青年電動機車申請方案，各區公所現場收件24日喊停。市府今天表示，原方案額度7月1日至5日改以網路收件。聯合報系資料照
基隆市公益青年電動機車申請方案，各區公所現場收件24日喊停。市府今天表示，原方案額度7月1日至5日改以網路收件。聯合報系資料照

基隆市公益青年電動機車現行方案申請條件放寬，引發民眾漏夜排隊亂象，區公所現場收件作業24日臨時喊停。市府今天表示，原方案額度7月1日至5日改以網路收件，符合申請條件民眾都可上網登記，下階段申請方案，「汰舊燃油機車」將恢復為必要條件。

基隆市長謝國樑推動公益青年電動機車方案，現行方案因為未再限制須汰舊燃機車，申請數量爆增，且因1萬輛預算即將用盡，各區公所改採限量申請，引發排隊亂象。各公所原訂受理到28日，市府提前在24日起暫停現場收件，並在今天公布改以網路受理申請。

市府說，基隆市7個行政區申請額度，原訂安樂區30件，其餘6區各20件，合計150件。網路申請表單7月1日上午9點開始收件，7月5日下午5點30分關閉系統，符合申請條件民眾可上網登記。若網路申請數量超過剩餘額度，統一7月12日上午10點在法律顧問見證電腦抽籤，環保局也會在臉書直播抽籤過程，並通知系統抽出的中選人完成後續申請作業。

環保局長馬仲豪提醒欲加入公益青年電動機車方案，但沒有老舊燃油機車汰舊的民眾，把握7月1日至5日上網登記，每人限登記1次，請勿重複登記。申請條件為民國68年至93年次出生，109年12月31日（含）前設籍基隆市且連續在籍，並具有重型機車駕照1年以上。申請民眾若有提供老舊燃油車汰舊，可額外獲得1萬元汰舊獎勵金。

這波網路申請作業結束後，環保局說，為回應市議會建議，未來的申請方案會恢復汰舊燃油機車為必要條件，申請人需提供老舊燃油機車汰舊，才可獲得電動機車相關補助，以有效控管全市機車總量。至於鼓勵公益與年齡對象等條件維持不變，相關辦法尚在研議，也會進行滾動調整。

受理申請網址：https://reurl.cc/QRA7nq

基隆市公益青年電動機車申請方案，各區公所現場收件24日喊停。市府今天表示，原方案額度7月1日至5日改以網路收件。圖／基市環保局提供
基隆市公益青年電動機車申請方案，各區公所現場收件24日喊停。市府今天表示，原方案額度7月1日至5日改以網路收件。圖／基市環保局提供

基隆 網路 謝國樑 電動機車 青年

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