中橫白沙橋西端坍方 中午12時恢復警戒方式放行

台8線中橫公路東段因0403地震受損嚴重，搶通後採3時段管制放行，今天上午7時放行前，174.1K處白沙橋西端路段坍方，搶修團隊緊急進場完成搶通，中午12時可恢復警戒放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段段長詹晨耀指出，上午6時許工程人員進行公路巡視，返回天祥途中發現白沙橋西端路段（台8線174.1k），上邊坡發生坍方道路阻斷，緊急暫停上午7時放行。

太魯閣工務段指出，邊坡坍方範圍約40公尺、估計土石方達900立方公尺，包含巨大石塊，經調派大型破碎機破碎清除，上午10時前搶通，放行等候車輛。

詹晨耀指出，坍方地點已完成清坍搶通，進行災害路段路面整理，按原訂施工管制採警戒方式開放通行。

中橫公路天祥至太魯閣口（167.7k至184.5k）路段，不分平日、假日，每日放行3個時段（上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午4時30分至下午5時30分），下午5時30分至晚間6時30分以後禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日7時實施夜間封閉。