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促交流！花蓮豐濱與日本大分縣九重町簽合作備忘錄

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮豐濱鄉長邱福順率團訪日本，昨天在台北駐福岡辦事處長陳銘俊等人見證下，與九州大分縣九重町簽訂合作備忘錄，盼雙方未來在文化、藝術、經濟等方面合作交流。

日本九州大分縣九重町長日野康志去年12月訪問豐濱鄉，與豐濱鄉公所建立友誼的第一步，在台灣駐日本福岡辦事處的牽線，開啟豐濱鄉與九重町展開合作與交流。

邱福順與日野康志昨天在九重町役場內，在當地議長有吉富生及陳銘俊見證下，共同簽署「九重町與豐濱鄉合作備忘錄」。

邱福順表示，鄉鎮之間友誼的建立沒有區域限制，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封過後，台日交流頻繁更勝以往。今年花蓮0403地震造成災情，日本的好朋友一起發起募款捐助花蓮，占海外募款的金額6成，更是台日友好情誼展現。

「九重町有事，豐濱也有事，如同命運共同體。」邱福順說，透過這次合作備忘錄建立雙方堅定的友誼，希望豐濱的東海岸美景可以介紹給更多的日本友人，也讓豐濱鄉有機會認識更多國際間友人。

日野康志先對今年0403地震的受災戶及犧牲者表示哀悼及慰問，他說，地震發生後，第一時間跟豐濱鄉取得聯繫，知道鄉內無人傷亡，懸著的心終於放下。去年訪問豐濱鄉時受到公所員工的熱情歡迎，感念在心。

日野康志表示，豐濱鄉山海景色秀麗，以農業、漁業為主，旅遊業也非常發達；九重町也以農業和旅遊業溫泉為支柱產業，雙方有非常多相似之處，這次簽訂合作備忘錄為契機，雙方將發展進一步合作關係，並且在文化、教育、藝術、經濟等方面進行合作交流。

日本 花蓮

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