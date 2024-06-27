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宜蘭南館市場耐震補強 竣工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭市南館市場耐震補強工程除了梁柱擴柱，也包含中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等設備更新、美化。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市南館市場耐震補強工程除了梁柱擴柱，也包含中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等設備更新、美化。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市南、北館市場建物使用將近50年，未達最新耐震係數標準，市公所爭取耐震補強，南館市場工程去年動工，昨完工，即便震度7級以上大地震也不會整棟倒塌，0403地震時，工程進度8成，也頂住考驗；北館受限於花蓮地震後全台缺工，公告3次皆流標，公所將討論是否更改招標條件。

市公所2018年評估公有零售市場的耐震標準，南北館市場皆不符合標準，向經濟部爭取耐震補強，2021年8月獲核定，南館市場工程預算2300萬元，中央補助9成，剩下公所自籌，去年10月動工，經過6個多月工程和後續驗收，昨完工。

市公所指出，南館市場耐震補強工程包含40根梁柱的擴柱、中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等。其中重點項目擴柱工程，原有梁柱直徑擴大為3到4倍，達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」標準，即使遇到震度7級以上大地震，也不會垮掉，留有逃生時間、空間。

市公所市場管理所表示，0403花蓮地震時，工程進度約達到80%以上，1、2樓的梁柱灌漿完畢，當時宜蘭市震度5級，已達到「中震」的程度，南館市場也沒有遇到較大損壞，可以說是提前測試耐震補強工程。

市長陳美玲表示，傳統市場是日常生活的縮影，工程期間公所也積極和攤商溝通協調，兼顧攤商的生意和工程進度，南館市場部分完工後，攤商既能安心做生意，民眾也可以放心消費。

總預算1000萬的北館市場耐震補強卻3度流標。市場管理所指出，花蓮地震後全台多數工班被拉到花蓮，缺工是普遍狀況；公所會再討論是否調整預算上限或其他招標條件，以期盡快發包。

傳統市場 地震 攤商 花蓮 陳美玲

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