罷免謝國樑連署估周四可破3萬人達門檻 周末造勢曹興誠助講

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，近日因有大型宣講活動及民進黨3名議員提供連署站加持，連署人數增加不少，昨天已有2萬9千份，預計明天可望破3萬份，已可達3萬0792門檻，但因要有安全份數，盼在月底截止前，至少要衝到3萬5千或4萬份。本周末29日下午「公民開講」造勢聯電創辦人曹興誠將助講。

「山海公民拆樑行動」志工這幾天全力宣傳，29日下午2到4時在光一路橋下舉辦「公民開講─城市發展願景」大型宣講活動，將有曹興誠、洪三雄與陳玲玉3人站台助講，要衝高連署人數。

曹興誠先前曾到立法院外挺青鳥，籲罷免被中共滲透之立委。這次將到基隆為罷免謝國樑助講，志工都很期待能在最後關頭催出人數。

志工表示，最近份數雖然一直成長，但出現很多可能無效的連署，因為在核對資料時發現不少漏寫鄰里、寫簡體字、國字阿拉伯數字混用、錯字、地址不對等。

拆樑行動發言人李晏蓉今天說，到昨天下午已有2萬9千份，今天加強在火車站等公共場域連署，預計明天可望達到3萬份，距門檻已差不多，但還有有安全份數才算數。

民進黨議員張顥瀚率先表示提供服務站幫忙連署，今天他表示，一開始國民黨不斷將公民團體自發性的運動抹成民進黨所發起的，現在又提說民進黨在後期介入，這根本就是跨時空打臉自己。

張顥瀚說，他站出來是因為身為一位基隆的公民，是基隆市的一份子，更重要的是身為一位民意代表，看見謝國樑市長在他執政的這段時間，濫用基隆市民的資源，這位掌舵者完全不知道要帶領基隆開往哪個方向，大家失望了。

國民黨市議員藍敏煌則表示，有心人士藉由東岸商場之爭議硬要抹黑謝國樑市長，進而推動罷免，完全就是政治鬥爭，罷免必須建立在充分了解事實和理性討論基礎上，呼籲市民應該冷靜、理性看待，避免情緒化和被惡意操弄。