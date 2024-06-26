首開AI資訊科技營隊 基隆暑假活動各年齡多元化職群5000名額

暑假將至，基隆市政府提供暑假營隊活動約139項，結合海事、農業、電機與電子及護理等多元化職群，共有5000多個名額，今年更首開AI資訊科技營隊活動，歡迎學生即起踴躍報名。

今年學校辦理AI科技探索、職業試探、學前親子活動及身心障礙學生課後照顧等各類型的暑假營隊活動。教育處代理處長楊桂杰說，開辦各類職業探索、科技工程、金融資訊，及親子互動等營隊活動，今年首推AI資訊科技營隊活動。

百福國中、銘傳國中及安樂高中國中部3所自造科技教育中心，以程式設計、空氣流動、馬達製作及機電整合等工程資訊科技知識規畫各項暑期活動。

其中，銘傳自造科技教育中心與國立台灣師範大學合作辦理「生成式AI的應用—資訊科技營」使用生成式AI設計卡牌，並使用載具AR技術控制機器人，資源蒐集建造程式完成任務，藉由團隊取得勝利的過程學習現在最夯的AI科技。

教育處結合培德工家、二信高中、德育護理健康學院、國立基隆商工及國立海洋科技博物館，共同推出國中暑期生涯發展教育暨技職試探營隊，結合海事、農業、電機與電子及護理等11個多元化職群。

其中，海科館推出海洋科學之海洋職人體驗營，國立基隆商工人工智慧-生成式AI、心智圖學習力與簡報表達力｣各類暑假職業試探營隊，共21梯次將近510個名額，供7到8年級學子探索個人興趣，協助學子職業試探啟蒙。

暑期活動資訊請至基隆市政府教育處/教育資源/營隊活動查閱。