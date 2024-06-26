台東旅遊未回溫 藍委黃建賓籲花東一體補助提前並擴大

0403花蓮地震重創花東觀光業，即使中央及縣府都祭出旅遊住宿等優惠，台東觀光業仍未回往日榮景，國民黨立委黃建賓呼籲花東一體、觀光署提前實施台東旅遊補助，並不分平假日均補助1000元。

黃建賓今天表示，台東縣政府宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動，但6月端午連假住房率仍只有3成；近期準備迎接最重要的暑假觀光旺季，但目前旅宿業住房率仍未顯現有回溫現象，地震災後影響還持續，讓台東觀光業者苦不堪言。

黃建賓指出，行政院長卓榮泰日前宣布將花蓮旅遊補助提前從6月24日起施行，並不分平日、假日皆補助新台幣1000元，但台東卻沒有涵蓋在內，完全沒感受到政府在乎台東觀光。

黃建賓表示，花東相鄰、兩縣是一體的，中央應把台東縣納入提前施行、並擴大補助範圍，讓花東觀光產業走出0403地震陰霾。