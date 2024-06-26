基隆旭丘指揮所1億整修後遲未開放挨批 市府：委外流標

具有神秘色彩的基隆市歷史建築旭丘指揮所，曾關過昔日的少帥張學良與前省主席陳儀，中央補助1億多元修復完工後，已1年多都還未開放，有文史工作者認為市府漠視文化資產，不要擺爛下去。市府說明計畫委外招標經營，但流標2次，目前正在檢討經營模式與標租條件，積極活化利用。

文史工作者凌宗魁說，前市長林右昌任內積極爭取中央計畫補助及編列預算修復眾多珍貴的古蹟和歷史建築，每個案子從文資審議、挑選廠商、工程查核到驗收改善，需要非常繁瑣的行政程序和曠日耗時工期的成果。

凌宗魁表示，從校官眷舍、要塞司令官邸、西岸碼頭倉庫、要塞司令部、正濱漁會、北號誌樓到車站的鑄鐵雕花月台，許多在基隆長年閒置破敗甚至倒塌的文資都在林市長任內重新回到市民眼前。但旭丘指揮所謝市長上任後閒置1年半，不應擺爛下去。

基隆市政府發言人呂謦煒說，旭丘指揮所工程完工後，去年因颱風侵襲，景觀電梯、玻璃等損壞修繕中。文化局曾公告招標委外經營，但流標2次，正檢討經營模式與標租條件，會積極招商活化。

文化局表示，旭丘指揮所建築平面特殊且洋館外觀造型獨特，風格於當時十分前衛，洋館所存在多樣式的空間、牆面、門窗與地坪鋪面均保存修復。

旭丘指揮所2015年登錄，1937年竣工，原為紀念基隆築港功勞者松本虎太而籌建的「松本紀念館」，二戰時期因視野好的戰略位置，被徵用作為北部地區重砲兵部隊指揮單位，為基隆港東側重要軍事指揮所。在多年的軍事使用下，建物現僅存「洋館」建築，另一「和館」部分則已消失，後期增建為L型兵舍。