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宜蘭市南館市場耐震補強工程竣工 北館工程缺工流標

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭市南館市場耐震補強工程今天完工。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市南館市場耐震補強工程今天完工。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市南、北館市場是當地知名傳統市場，建物使用將近50年，未達最新耐震係數標準，市公所爭取耐震補強作業，去年南館市場工程動工，今天完工，耗資2300萬元；北館市場工程的部分，預算1000萬元，受限於花蓮地震後全台缺工的狀況，公告3次皆流標，公所將討論是否更改招標條件。

市公所2018年評估公有零售市場的耐震標準，南北館市場皆不符合標準，向經濟部爭取耐震補強，2021年8月獲核定，南館市場工程預算2300萬元，中央補助9成，剩下公所自籌，去年10月動工，經過6個多月工程和後續驗收，今天完工。

市公所指出，南館市場耐震補強工程包含40根梁柱的擴柱、中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等。其中重點項目擴柱工程，原有梁柱直徑擴大為3到4倍，達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的標準，即使遇到震度7級以上大地震，也不會垮掉，留有逃生時間、空間。

市公所市場管理所表示，0403花蓮地震時，工程進度約達到80%以上，1、2樓的梁柱灌漿完畢，當時宜蘭市震度5級，已達到「中震」的程度，南館市場也沒有遇到較大損壞，可以說是提前測試了耐震補強工程。

市長陳美玲表示，傳統市場是日常生活的縮影，工程期間公所也積極和攤商溝通協調，兼顧攤商的生意和工程進度，南館市場部分完工後，攤商既能安心做生意，民眾也可以放心消費。

另一方面，總預算1000萬元的北館市場耐震補強工程，已經上網公告3次，卻次次流標。市場管理所指出，花蓮地震過後，全台灣多數工班被拉到花蓮，缺工是普遍狀況；公所內部會再討論，是否要調整預算上限或其他招標條件，以期盡快發包開工。

南館市場耐震補強工程除了梁柱擴柱，也包含中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等設備更新、美化。圖／宜蘭市公所提供
南館市場耐震補強工程除了梁柱擴柱，也包含中庭停車地坪重鋪、地下室輕鋼架與燈具更新、牆面油漆等設備更新、美化。圖／宜蘭市公所提供
耐震補強後的梁柱是原先的3到4倍，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的標準，也經歷過0403地震宜蘭市震度5級的洗禮。圖／宜蘭市公所提供
耐震補強後的梁柱是原先的3到4倍，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的標準，也經歷過0403地震宜蘭市震度5級的洗禮。圖／宜蘭市公所提供

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