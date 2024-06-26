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朱鸝雛鳥摔落亡 宜蘭三星公所樹下鋪稻草防憾事

中央社／ 宜蘭縣26日電

宜蘭三星鄉龍泉步道近年來是鳥類生態棲地，今天當地有隻朱鸝雛鳥意外從樹上摔落死亡，鄉公所人員發現後，趕緊在樹下鋪稻草當緩衝墊，防再生憾事，鳥友見狀讚譽「揪甘心」。

宜蘭縣三星鄉龍泉步道多年前曾出現美麗八色鳥，吸引鳥友造訪。近年來，在鄉公所與護鳥志工努力下，逐步營造更加友善的生態環境，成為鳥類生態棲地。

台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷說，日前當地有3隻朱鸝寶寶破殼而出，許多鳥友拍下母鳥育雛畫面相當感人，但今天上午其中1隻雛鳥在學習站立時似乎沒站穩，意外從2.5公尺高處的樹枝上摔落地面死亡。鄉公所獲報後，搬來稻草鋪在樹下當作緩衝墊，並擺放警示三角錐，以防其他雛鳥掉下來摔死。

她表示，2年前當地許多雛鳥曾遭偷，有鳥友近日發現這窩朱鸝雛鳥後，徹夜守候，呼籲民眾不要私下買賣珍貴雛鳥，因為若沒有市場，就可防止獵鳥等不法情事，攜手守護所有鳥類。

朱鸝是台灣特有亞種鳥類，屬第二級珍貴稀有保育類野生動物，成鳥身長約25公分，主要棲息於低海拔山區，喜愛在闊葉林內活動。

宜蘭 野鳥

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