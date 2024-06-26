震後花蓮溪水濁度高 議員建議設地下水防災水井
0403地震後土石鬆動，且連日午後雷陣雨，造成供應花蓮市區自來水的娑婆礑溪濁度飆升，淨水場淨水單位無法處理，連日減量供水。議員魏嘉賢建議，善用地下水設置防災水井。
自來水公司第九區管理處指出，娑婆礑溪瞬間高濁水破2000多度，娑婆礑淨水場淨水單元無法處理致減量出水，花蓮市、吉安鄉及新城鄉累積約2萬多戶降壓用戶。
自來水公司第九區管理處副處長魏金龍今天指出，
經緊急啟動深井水源、壽豐淨水場支援，並持續清理取水口淤積，今天供水已恢復8成5以上。
花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢表示，花蓮北區自來水自日治時期興建以來，高度仰賴娑婆礑溪流域供應，取得來源過於單一，近年來多次因地面水乾旱、雨後水源過濁等，導致供水緊張和降壓問題。
魏嘉賢建議，可參考國外案例及台北市府做法，考慮以地下水作為防災用水的可能性，且北花蓮長年雨量豐沛，地下富含豐盈的地下水資源，可開挖地下水防災水井，以供緊急雜用水需求，於天然災害或戰備時使用。
魏金龍表示，20多年前就已在花蓮市豐川地區購地規劃設置戰備井，因當時無法與地方達成共識未執行，未來強降雨氣候致水源濁度升高，恐成為常態，考量民眾用水需求，近期會安排說明會，持續推動。
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